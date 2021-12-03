https://ria.ru/20211203/kurorty-1762071085.html

Курорты Кубани вышли на допандемийный уровень по количеству гостей

Курорты Кубани вышли на допандемийный уровень по количеству гостей - РИА Новости, 03.12.2021

Курорты Кубани вышли на допандемийный уровень по количеству гостей

Курорты Краснодарского края вышли на уровень допандемийного 2019 года, с начала текущего года регион посетили более 16 миллионов туристов, заявил губернатор... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:25

2021-12-03T17:25

2021-12-03T17:25

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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Курорты Краснодарского края вышли на уровень допандемийного 2019 года, с начала текущего года регион посетили более 16 миллионов туристов, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Более шестнадцати миллионов туристов с начала года побывали в Краснодарском крае. Это означает, что регион вышел на уровень допандемийного 2019 года", - отметил Кондратьев. Он добавил, что гости приезжают на курорты региона, в том числе и в межсезонье."Курорты края составляют достойную конкуренцию мировым, и гости хотят возвращаться к нам снова и снова. Несколько лет назад мы говорили, что отрасль должна работать круглогодично, сегодня это уже реальность – около сорока процентов турпотока приходится на межсезонье", - уточнил губернатор.Как отмечают региональные власти, Краснодарский край предлагает гостям разнообразные возможности не только для летнего, но для зимнего отдыха."Кубань стала местом притяжения для любителей горнолыжного туризма, набирает силу яхтинг, которым можно заниматься круглый год. Санатории и пансионаты предлагают использовать уникальные возможности природы края и поправить здоровье с помощью многочисленных оздоровительных и лечебных программ, в том числе для восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции", - добавили в администрации края.Гостям региона предлагают познавательные экскурсии по историческим местам, а также дегустации местной продукции ферм и винодельческих хозяйств.В Минкурортов края уточнили, что регион постоянно увеличивает количество мест размещения – текущей зимой туристов готовы принять около тысячи семисот санаториев, пансионатов, гостиниц и других объектов.

https://ria.ru/20211203/kuban-1762050452.html

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