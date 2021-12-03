https://ria.ru/20211203/kriminal-1762000301.html
Путин предложил Совбезу обсудить подростковую преступность
Путин предложил Совбезу обсудить подростковую преступность - РИА Новости, 03.12.2021
Путин предложил Совбезу обсудить подростковую преступность
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу предложил обсудить тему подростковой преступности и вопросы... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:13
2021-12-03T13:13
2021-12-03T13:19
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу предложил обсудить тему подростковой преступности и вопросы защиты несовершеннолетних от вовлечения их в криминал."Мы часто говорим, обращаемся к очень важной, чувствительной теме подростковой преступности. Поэтому сегодня послушаем министра внутренних дел по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность", - сказал Путин.
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владимир путин, общество, совет безопасности рф, здоровье - общество, россия
13:13 03.12.2021 (обновлено: 13:19 03.12.2021)
Путин предложил Совбезу обсудить подростковую преступность
Президент Путин предложил Совбезу обсудить защиту подростков от вовлечения в криминал