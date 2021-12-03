https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762113808.html
На Кубани создали еще три особо охраняемые природные территории
На Кубани создали еще три особо охраняемые природные территории - РИА Новости, 03.12.2021
На Кубани создали еще три особо охраняемые природные территории
В Краснодарском крае создали еще три особо охраняемые природные территории местного значения, они появились в Геленджике, сообщает администрация региона. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:07
2021-12-03T21:07
2021-12-03T22:09
краснодарский край
общество
краснодарский край
геленджик
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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. В Краснодарском крае создали еще три особо охраняемые природные территории местного значения, они появились в Геленджике, сообщает администрация региона."Предложения по приданию особого охранного статуса трем территориям в Геленджике проработали совместно с общественниками. В числе новых зеленых зон – массив в районе Голубой бухты, сквер по ул. Садовой и парк по ул. Островского общей площадью более 16,7 гектара", - говорится в сообщении.По словам замгубернатора Сергея Болдина, такая работа позволяет сохранить уникальные природные комплексы от застройки и вырубки и предотвратить сокращение зеленого фонда края.Сегодня в Краснодарском крае создано 396 особо охраняемых природных территорий. Семь из них федерального значения, 347 – регионального, 42 – местного. Вместе они занимают площадь более 900 тысяч гектаров или 11% территории региона.
https://ria.ru/20211203/kurorty-1762071085.html
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общество, краснодарский край, геленджик
21:07 03.12.2021 (обновлено: 22:09 03.12.2021)
На Кубани создали еще три особо охраняемые природные территории
В Краснодарском крае создали еще три особо охраняемые природные территории
КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости.
В Краснодарском крае
создали еще три особо охраняемые природные территории местного значения, они появились в Геленджике
, сообщает администрация региона.
"Предложения по приданию особого охранного статуса трем территориям в Геленджике проработали совместно с общественниками. В числе новых зеленых зон – массив в районе Голубой бухты, сквер по ул. Садовой и парк по ул. Островского общей площадью более 16,7 гектара", - говорится в сообщении.
По словам замгубернатора Сергея Болдина, такая работа позволяет сохранить уникальные природные комплексы от застройки и вырубки и предотвратить сокращение зеленого фонда края.
Сегодня в Краснодарском крае создано 396 особо охраняемых природных территорий. Семь из них федерального значения, 347 – регионального, 42 – местного. Вместе они занимают площадь более 900 тысяч гектаров или 11% территории региона.