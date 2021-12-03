https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762113808.html

На Кубани создали еще три особо охраняемые природные территории

На Кубани создали еще три особо охраняемые природные территории - РИА Новости, 03.12.2021

На Кубани создали еще три особо охраняемые природные территории

В Краснодарском крае создали еще три особо охраняемые природные территории местного значения, они появились в Геленджике, сообщает администрация региона. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T21:07

2021-12-03T21:07

2021-12-03T22:09

краснодарский край

общество

краснодарский край

геленджик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587788_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_14c2368e20c865e09fa8737974bdc67c.jpg

КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. В Краснодарском крае создали еще три особо охраняемые природные территории местного значения, они появились в Геленджике, сообщает администрация региона."Предложения по приданию особого охранного статуса трем территориям в Геленджике проработали совместно с общественниками. В числе новых зеленых зон – массив в районе Голубой бухты, сквер по ул. Садовой и парк по ул. Островского общей площадью более 16,7 гектара", - говорится в сообщении.По словам замгубернатора Сергея Болдина, такая работа позволяет сохранить уникальные природные комплексы от застройки и вырубки и предотвратить сокращение зеленого фонда края.Сегодня в Краснодарском крае создано 396 особо охраняемых природных территорий. Семь из них федерального значения, 347 – регионального, 42 – местного. Вместе они занимают площадь более 900 тысяч гектаров или 11% территории региона.

https://ria.ru/20211203/kurorty-1762071085.html

краснодарский край

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, краснодарский край, геленджик