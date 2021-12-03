https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762113205.html

Краснодарский край в новогодние праздники ожидает около 400 тысяч гостей

Краснодарский край в новогодние праздники ожидает около 400 тысяч гостей - РИА Новости, 03.12.2021

Краснодарский край в новогодние праздники ожидает около 400 тысяч гостей

Краснодарский край в новогодние праздники ожидает около 400 тысяч туристов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T21:00

2021-12-03T21:00

2021-12-03T21:00

краснодарский край

краснодарский край

анапа

сочи

новости - туризм

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Краснодарский край в новогодние праздники ожидает около 400 тысяч туристов, сообщает администрация региона."В период новогодних праздников Краснодарский край ожидает принять 385,6 тысячи туристов. Из них большая часть посетит Сочи – 236,3 тысячи человек, Анапу – 34,2 тысячи человек и Геленджик – 21,4 тысячи человек", - говорится в сообщении.На сегодняшний день заселиться в отель на Кубани можно с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Правила действуют на всей территории края.Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что Краснодарский край пока не планирует закрывать зимний курортный сезон. Однако он будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе.Минкурортов края ранее сообщало, что в регионе с 1 октября по 1 мая действует программа "Южная здравница", в рамках которой 22 санатория предлагают оздоровительные программы продолжительностью от двух суток до трех недель со скидками от 5% до 20%. Программа направлена на продвижение курортного потенциала края и увеличение заполняемости организаций в межсезонье.

https://ria.ru/20211203/kurorty-1762071085.html

https://ria.ru/20211202/fermery-1761902278.html

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краснодарский край, анапа, сочи, новости - туризм, вениамин кондратьев