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Краснодарский край в новогодние праздники ожидает около 400 тысяч гостей
Краснодарский край в новогодние праздники ожидает около 400 тысяч гостей - РИА Новости, 03.12.2021
Краснодарский край в новогодние праздники ожидает около 400 тысяч гостей
Краснодарский край в новогодние праздники ожидает около 400 тысяч туристов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:00
2021-12-03T21:00
2021-12-03T21:00
краснодарский край
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новости - туризм
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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Краснодарский край в новогодние праздники ожидает около 400 тысяч туристов, сообщает администрация региона."В период новогодних праздников Краснодарский край ожидает принять 385,6 тысячи туристов. Из них большая часть посетит Сочи – 236,3 тысячи человек, Анапу – 34,2 тысячи человек и Геленджик – 21,4 тысячи человек", - говорится в сообщении.На сегодняшний день заселиться в отель на Кубани можно с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Правила действуют на всей территории края.Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что Краснодарский край пока не планирует закрывать зимний курортный сезон. Однако он будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе.Минкурортов края ранее сообщало, что в регионе с 1 октября по 1 мая действует программа "Южная здравница", в рамках которой 22 санатория предлагают оздоровительные программы продолжительностью от двух суток до трех недель со скидками от 5% до 20%. Программа направлена на продвижение курортного потенциала края и увеличение заполняемости организаций в межсезонье.
https://ria.ru/20211203/kurorty-1762071085.html
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краснодарский край, анапа, сочи, новости - туризм, вениамин кондратьев
Краснодарский край в новогодние праздники ожидает около 400 тысяч гостей
Курорты Краснодарского края в новогодние праздники ожидают около 400 тысяч гостей