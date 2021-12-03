https://ria.ru/20211203/korruptsiya-1762004030.html
Задержанного по делу о коррупции томского следователя этапируют в Москву
Задержанного по делу о коррупции томского следователя этапируют в Москву - РИА Новости, 03.12.2021
Задержанного по делу о коррупции томского следователя этапируют в Москву
Задержанного по делу о взяточничестве томского следователя по особо важным делам Сергея Арефьева намерены этапировать в Москву, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:30
2021-12-03T13:30
2021-12-03T14:20
происшествия
томская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Задержанного по делу о взяточничестве томского следователя по особо важным делам Сергея Арефьева намерены этапировать в Москву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева планируется этапировать в Москву, но точная дата пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.Он также сообщил, что вопрос об избрании меры пресечения фигуранту будет решен Басманным судом. Причинах этапирования офицера в столицу источник не уточнил.Как сообщал СК РФ, Арефьев занимался делом об уклонении от уплаты налогов руководством одной из местных компаний и решил взять взятку (ее размер не уточняется, но больше миллиона рублей, судя по квалификации).Взятка предполагалась за прекращение дела. Офицер, по данным следствия, лично встречался с исполнительным директором компании и требовал взятку, а для передачи денег нашел посредника.Зачастую фигурантов уголовных дел, которые расследует центральный аппарат СК РФ, этапируют в Москву, где и продолжается следствие, однако бывает и так, что фигуранта оставляют в регионе, где было совершенно преступление.Адвокат Андрей Гривцов в беседе с РИА Новости пояснил, что есть некоторые факторы, от которых может зависеть этапирование."Во-первых, играет роль вопрос удобства а, во-вторых, вопрос объективности", - сказал адвокат.По его словам, если группе следователей проще работать в регионе, в котором они и базируются, то фигуранта этапировать не будут. Поэтому избираться мера пресечения и продление ареста будут в регионе, где и был задержан подозреваемый."Вопрос объективности же возникает в случае возможного конфликта интересов. Например, если фигуранта будут держать в Томске, учитывая, что он долгое время проработал в этом регионе, а там, насколько я понимаю, его супруга является судьей Томского областного суда, то возникнет прямой конфликт интересов. Поэтому, конечно же, его этапируют в Москву", - добавил Гривцов.Подтверждающей информацией о супружеских связях Арефьева с судьей областного суда РИА Новости не располагает, однако, согласно списку действующих судей на сайте Томского областного суда, в 2012 года некая Олеся Арефьева была назначена судьей без ограничения срока полномочий.
https://ria.ru/20211128/vzyatka-1761181686.html
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происшествия, томская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), криминал, россия
13:30 03.12.2021 (обновлено: 14:20 03.12.2021)
Задержанного по делу о коррупции томского следователя этапируют в Москву
Задержанного по делу о взяточничестве томского следователя Арефьева этапируют в Москву
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Задержанного по делу о взяточничестве томского следователя по особо важным делам Сергея Арефьева намерены этапировать в Москву
, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области
Сергея Арефьева планируется этапировать в Москву, но точная дата пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что вопрос об избрании меры пресечения фигуранту будет решен Басманным судом. Причинах этапирования офицера в столицу источник не уточнил.
Как сообщал СК РФ
, Арефьев занимался делом об уклонении от уплаты налогов руководством одной из местных компаний и решил взять взятку (ее размер не уточняется, но больше миллиона рублей, судя по квалификации).
Взятка предполагалась за прекращение дела. Офицер, по данным следствия, лично встречался с исполнительным директором компании и требовал взятку, а для передачи денег нашел посредника.
Зачастую фигурантов уголовных дел, которые расследует центральный аппарат СК РФ, этапируют в Москву, где и продолжается следствие, однако бывает и так, что фигуранта оставляют в регионе, где было совершенно преступление.
Адвокат Андрей Гривцов
в беседе с РИА Новости пояснил, что есть некоторые факторы, от которых может зависеть этапирование.
"Во-первых, играет роль вопрос удобства а, во-вторых, вопрос объективности", - сказал адвокат.
По его словам, если группе следователей проще работать в регионе, в котором они и базируются, то фигуранта этапировать не будут. Поэтому избираться мера пресечения и продление ареста будут в регионе, где и был задержан подозреваемый.
"Вопрос объективности же возникает в случае возможного конфликта интересов. Например, если фигуранта будут держать в Томске
, учитывая, что он долгое время проработал в этом регионе, а там, насколько я понимаю, его супруга является судьей Томского областного суда
, то возникнет прямой конфликт интересов. Поэтому, конечно же, его этапируют в Москву", - добавил Гривцов.
Подтверждающей информацией о супружеских связях Арефьева с судьей областного суда РИА Новости не располагает, однако, согласно списку действующих судей на сайте Томского областного суда, в 2012 года некая Олеся Арефьева была назначена судьей без ограничения срока полномочий.