https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762083469.html
В Бельгии ужесточат меры из-за роста заболеваемости COVID-19
В Бельгии ужесточат меры из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021
В Бельгии ужесточат меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Бельгия продолжает усиливать ограничительные меры в связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом, ношение защитных масок теперь обязательно в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T18:08
2021-12-03T18:08
2021-12-03T18:41
распространение коронавируса
в мире
бельгия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Бельгия продолжает усиливать ограничительные меры в связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом, ношение защитных масок теперь обязательно в королевстве для детей с шести лет, начальная школа и детсады закроются на неделю раньше новогодних каникул, удаленная работа обязательна на четыре дня в неделю.Кризисный комитет Бельгии, собравшийся в пятницу, чтобы обсудить новые меры, констатировал ухудшение эпидемиологической ситуации. Особое беспокойство у властей вызывают школы, где коронавирус распространяется особенно быстро. В связи с этим принято решение, что учащиеся начальной школы, а также детсады уйдут на новогодние каникулы на неделю раньше обычного – с 20 декабря.В средней школе рекомендовано ввести комбинированное обучение, сочетающее удаленную учебу с очным посещением школы. Защитные маски в школах обязательны для всех с шести лет. Если в классе заболевают два ученика, класс отправляется на карантин. Родителям рекомендовано регулярно проводить детям авто-тесты на коронавирус. Кроме того, власти планируют активизировать прививочную кампанию для детей младше 12 лет.С 6 декабря все массовые мероприятия (более 200 посетителей) в помещении приостанавливаются. В помещении обязательно ношение защитной маски для всех, начиная с шести лет. На мероприятиях, где планируется участие 50 и более человек, обязательна проверка COVID-сертификата и контроль уровня CO2.Кроме того, жителям рекомендуют максимально сократить социальные контакты и стараться встречаться с родственниками и друзьями на улице.Ожидается, что следующее заседание комитета пройдет 20 декабря.В настоящее время в Бельгии ежедневно фиксируют в среднем почти 18 тысяч заболевших в сутки (рост на 6% по сравнению с предыдущей неделей). Смертность возросла на 23% до 44 человек в день. За прошедшую неделю в Бельгии сделан почти миллион ПЦР-тестов на коронавирус, уровень положительных тестов оценивается в 16,2%, при этом больше всего положительных результатов зафиксировано в возрастной группе 0-9 лет, меньше всего – среди жителей 65 лет и старше. В стране на сегодня полностью вакцинированы почти 76% всего населения, включая детей. Бельгийские власти объявили, что из-за новой волны коронавируса ускорят вакцинацию.
https://ria.ru/20211203/omikron-1762073423.html
https://ria.ru/20211203/omikron-1761951794.html
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в мире, бельгия, здоровье - общество, коронавирус covid-19
18:08 03.12.2021 (обновлено: 18:41 03.12.2021)
В Бельгии ужесточат меры из-за роста заболеваемости COVID-19
В Бельгии вновь ужесточают ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19
БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Бельгия
продолжает усиливать ограничительные меры в связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом, ношение защитных масок теперь обязательно в королевстве для детей с шести лет, начальная школа и детсады закроются на неделю раньше новогодних каникул, удаленная работа обязательна на четыре дня в неделю.
Кризисный комитет Бельгии, собравшийся в пятницу, чтобы обсудить новые меры, констатировал ухудшение эпидемиологической ситуации. Особое беспокойство у властей вызывают школы, где коронавирус распространяется особенно быстро. В связи с этим принято решение, что учащиеся начальной школы, а также детсады уйдут на новогодние каникулы на неделю раньше обычного – с 20 декабря.
В средней школе рекомендовано ввести комбинированное обучение, сочетающее удаленную учебу с очным посещением школы. Защитные маски в школах обязательны для всех с шести лет. Если в классе заболевают два ученика, класс отправляется на карантин. Родителям рекомендовано регулярно проводить детям авто-тесты на коронавирус. Кроме того, власти планируют активизировать прививочную кампанию для детей младше 12 лет.
С 6 декабря все массовые мероприятия (более 200 посетителей) в помещении приостанавливаются. В помещении обязательно ношение защитной маски для всех, начиная с шести лет. На мероприятиях, где планируется участие 50 и более человек, обязательна проверка COVID-сертификата и контроль уровня CO2.
Кроме того, жителям рекомендуют максимально сократить социальные контакты и стараться встречаться с родственниками и друзьями на улице.
Ожидается, что следующее заседание комитета пройдет 20 декабря.
В настоящее время в Бельгии ежедневно фиксируют в среднем почти 18 тысяч заболевших в сутки (рост на 6% по сравнению с предыдущей неделей). Смертность возросла на 23% до 44 человек в день. За прошедшую неделю в Бельгии сделан почти миллион ПЦР-тестов на коронавирус, уровень положительных тестов оценивается в 16,2%, при этом больше всего положительных результатов зафиксировано в возрастной группе 0-9 лет, меньше всего – среди жителей 65 лет и старше. В стране на сегодня полностью вакцинированы почти 76% всего населения, включая детей. Бельгийские власти объявили, что из-за новой волны коронавируса ускорят вакцинацию.