https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762064253.html

Кировская область вышла на первое место по темпам вакцинации от COVID-19

Кировская область вышла на первое место по темпам вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021

Кировская область вышла на первое место по темпам вакцинации от COVID-19

Кировская область удерживает первое место в России по темпам вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:01

2021-12-03T17:01

2021-12-03T17:01

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Кировская область удерживает первое место в России по темпам вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.Общее число жителей региона, прошедших иммунизацию, достигло 572 тысяч. Первый компонент получили 650 тысяч человек.Как сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, ежедневно прививочные пункты региона принимают до 7 тысяч человек. Министр также добавил, что регион обладает достаточным количеством вакцины от COVID-19. В медицинских организациях имеется порядка 162 тысяч доз, в том числе более 33 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"."Ход прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции находится на строгом контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева. Глава региона подчеркивает, что в настоящее время критически важно не снижать темпы вакцинации и как можно скорее достичь целевого коллективного иммунитета от COVID-19", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что повторную вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли более 92 тысяч человек.

https://ria.ru/20211203/kvartira-1762060966.html

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общество, кировская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии