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Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762064253.html
Кировская область вышла на первое место по темпам вакцинации от COVID-19
Кировская область вышла на первое место по темпам вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021
Кировская область вышла на первое место по темпам вакцинации от COVID-19
Кировская область удерживает первое место в России по темпам вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:01
2021-12-03T17:01
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кировская область
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Кировская область удерживает первое место в России по темпам вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.Общее число жителей региона, прошедших иммунизацию, достигло 572 тысяч. Первый компонент получили 650 тысяч человек.Как сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, ежедневно прививочные пункты региона принимают до 7 тысяч человек. Министр также добавил, что регион обладает достаточным количеством вакцины от COVID-19. В медицинских организациях имеется порядка 162 тысяч доз, в том числе более 33 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"."Ход прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции находится на строгом контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева. Глава региона подчеркивает, что в настоящее время критически важно не снижать темпы вакцинации и как можно скорее достичь целевого коллективного иммунитета от COVID-19", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что повторную вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли более 92 тысяч человек.
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общество, кировская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
17:01 03.12.2021
 
Кировская область вышла на первое место по темпам вакцинации от COVID-19

Кировская область удерживает первое место по темпам вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Кировская область удерживает первое место в России по темпам вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общее число жителей региона, прошедших иммунизацию, достигло 572 тысяч. Первый компонент получили 650 тысяч человек.
"По темпам вакцинации Кировская область вторую неделю является абсолютным лидером среди всех регионов страны. Высокие темпы вакцинации демонстрируют районы Кировской области. В число лидеров входят Унинский, Арбажский, Немский и Опаринский районы, а также Кировская городская больница №5", - говорится в сообщении.
Как сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, ежедневно прививочные пункты региона принимают до 7 тысяч человек. Министр также добавил, что регион обладает достаточным количеством вакцины от COVID-19. В медицинских организациях имеется порядка 162 тысяч доз, в том числе более 33 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт".
"Ход прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции находится на строгом контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева. Глава региона подчеркивает, что в настоящее время критически важно не снижать темпы вакцинации и как можно скорее достичь целевого коллективного иммунитета от COVID-19", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что повторную вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли более 92 тысяч человек.
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