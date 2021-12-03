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Белгородский депздрав высказался против отмены QR-кодов в регионе
Белгородский депздрав высказался против отмены QR-кодов в регионе - РИА Новости, 03.12.2021
Белгородский депздрав высказался против отмены QR-кодов в регионе
Медики Белгородской области считают преждевременной отмену QR-кодов в регионе, опасаясь роста заболеваемости, сообщает в пятницу облправительство. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:33
2021-12-03T16:33
2021-12-03T16:34
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ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Медики Белгородской области считают преждевременной отмену QR-кодов в регионе, опасаясь роста заболеваемости, сообщает в пятницу облправительство.Ранее власти Белгородской области продлили в регионе до 6 декабря систему QR-кодов для организаций сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости. Сообщалось, что нерабочие дни в ноябре, двухнедельные школьные каникулы, а также система QR-кодов несколько стабилизировали ситуацию с COVID-19 в области."В совокупности этот эффект достигнут теми мерами, которые есть - ограничения мероприятий, вакцинация, работа первичного медицинского звена. Если убрать действующие ограничительные меры, возможен скачкообразный рост заболеваемости. Медицинское сообщество поддерживает продление ограничительных мер", - приводит облправительство слова начальника департамента здравоохранения региона Андрея Иконникова.При этом заболеваемость в области не снижается. За последние сутки количество больных выросло на 333 человека.Уменьшилось количество пациентов с тяжелым течением заболевания, которым требуется лечение в условиях стационара.
белгородская область
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РИА Новости
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общество, белгородская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:33 03.12.2021 (обновлено: 16:34 03.12.2021)
Белгородский депздрав высказался против отмены QR-кодов в регионе
Белгородские медики назвали отмену QR-кодов в регионе преждевременной