В Тюменской области заявили о готовности к проведению вакцинации детей
В Тюменской области готовы к проведению массовой вакцинации детей против COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Симферополе
ТЮМЕНЬ, 3 дек - РИА Новости. Медицинские организации Тюменской области готовы к началу массовой вакцинации детей против коронавируса, сообщили РИА Новости в информационном центре правительства региона.
В начале ноября инфоцентр сообщал, что региональный департамент здравоохранения проводит мониторинг технической готовности медучреждений к детской вакцинации - на случай, если такое решение будет принято. Инфоцентр также заявлял, что запрос на детскую вакцинацию со стороны родителей реально существует, и если она будет признана безопасной и введена, то будет носить исключительно добровольный характер.
"По данным регионального департамента здравоохранения, медорганизации к проведению вакцинации детского населения от коронавируса готовы полностью. Информационная работа с населением ведется с момента появления вакцинации", - сообщили в информационном центре.
Там добавили, что появление вакцины для несовершеннолетних - долгожданная новость. "Во-первых, потому что они (дети - ред.) постоянно находятся в больших коллективах в разных образовательных учреждениях; во-вторых, не так привержены к соблюдению профилактических правил; в-третьих, новые вариации штамма сейчас приводят к тому, что дети уже болеют симптомно и даже тяжело", - прокомментировали в информационном центре.
В четверг региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что среди детей недельный показатель заболеваемости вырос на 40%. По данным на 1 декабря, в Тюменской области на карантин по COVID-19 закрыты 92 группы в 53 детсадах и 5 классов в 5 школах.