https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762023652.html

В Тюменской области заявили о готовности к проведению вакцинации детей

В Тюменской области заявили о готовности к проведению вакцинации детей - РИА Новости, 03.12.2021

В Тюменской области заявили о готовности к проведению вакцинации детей

Медицинские организации Тюменской области готовы к началу массовой вакцинации детей против коронавируса, сообщили РИА Новости в информационном центре... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:55

2021-12-03T14:55

2021-12-03T14:55

распространение коронавируса

общество

тюменская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ТЮМЕНЬ, 3 дек - РИА Новости. Медицинские организации Тюменской области готовы к началу массовой вакцинации детей против коронавируса, сообщили РИА Новости в информационном центре правительства региона.В начале ноября инфоцентр сообщал, что региональный департамент здравоохранения проводит мониторинг технической готовности медучреждений к детской вакцинации - на случай, если такое решение будет принято. Инфоцентр также заявлял, что запрос на детскую вакцинацию со стороны родителей реально существует, и если она будет признана безопасной и введена, то будет носить исключительно добровольный характер.Там добавили, что появление вакцины для несовершеннолетних - долгожданная новость. "Во-первых, потому что они (дети - ред.) постоянно находятся в больших коллективах в разных образовательных учреждениях; во-вторых, не так привержены к соблюдению профилактических правил; в-третьих, новые вариации штамма сейчас приводят к тому, что дети уже болеют симптомно и даже тяжело", - прокомментировали в информационном центре.В четверг региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что среди детей недельный показатель заболеваемости вырос на 40%. По данным на 1 декабря, в Тюменской области на карантин по COVID-19 закрыты 92 группы в 53 детсадах и 5 классов в 5 школах.

https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761849110.html

тюменская область

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общество, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии