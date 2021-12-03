https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761968937.html
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 03.12.2021
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:54
2021-12-03T10:54
2021-12-03T10:54
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,07%, 2. Республика Алтай 0,14%, 3. Москва, Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,17%", - говорится в сообщении.
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В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Калмыкии — 0,07%