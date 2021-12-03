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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761968175.html
В России выявили 32 930 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 32 930 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.12.2021
В России выявили 32 930 новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки почти на 33 тысячи, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:52
2021-12-03T11:47
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки почти на 33 тысячи, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 32 930 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2555 (7,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 33 389 инфицированных, темп прироста снизился с 0,35 до 0,34 процента. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.Умерли 1217 человек (днем ранее было 1221), выписались после лечения — 36 514.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3304 (днем ранее было 3805), Санкт-Петербурге — 2609, Подмосковье — 1813, Самарской области — 897, Краснодарском крае — 812, Красноярском — 774, Воронежской области — 749, Свердловской — 697, Пермском крае — 693, Нижегородской области — 685.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — пять заболевших, в Ненецком автономном округе их 12, а в Калмыкии — 25.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 736 037 человек, из них 278 857 человек скончались, 8 436 631 пациент вылечился.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 260 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.По последним данным, первую прививку сделали почти 70 миллионов россиян, полный курс вакцинации прошли 60,7 миллиона.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:52 03.12.2021 (обновлено: 11:47 03.12.2021)
 
В России выявили 32 930 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 32 930 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки почти на 33 тысячи, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 32 930 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2555 (7,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне зарегистрировали 33 389 инфицированных, темп прироста снизился с 0,35 до 0,34 процента. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.
Умерли 1217 человек (днем ранее было 1221), выписались после лечения — 36 514.
Болезнь - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
02:20Распространение коронавируса
Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3304 (днем ранее было 3805), Санкт-Петербурге — 2609, Подмосковье — 1813, Самарской области — 897, Краснодарском крае — 812, Красноярском — 774, Воронежской области — 749, Свердловской — 697, Пермском крае — 693, Нижегородской области — 685.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — пять заболевших, в Ненецком автономном округе их 12, а в Калмыкии — 25.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 736 037 человек, из них 278 857 человек скончались, 8 436 631 пациент вылечился.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 260 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
По последним данным, первую прививку сделали почти 70 миллионов россиян, полный курс вакцинации прошли 60,7 миллиона.
 
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