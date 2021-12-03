https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761968175.html

В России выявили 32 930 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 32 930 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.12.2021

В России выявили 32 930 новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки почти на 33 тысячи, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:52

2021-12-03T10:52

2021-12-03T11:47

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки почти на 33 тысячи, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 32 930 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2555 (7,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 33 389 инфицированных, темп прироста снизился с 0,35 до 0,34 процента. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.Умерли 1217 человек (днем ранее было 1221), выписались после лечения — 36 514.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3304 (днем ранее было 3805), Санкт-Петербурге — 2609, Подмосковье — 1813, Самарской области — 897, Краснодарском крае — 812, Красноярском — 774, Воронежской области — 749, Свердловской — 697, Пермском крае — 693, Нижегородской области — 685.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — пять заболевших, в Ненецком автономном округе их 12, а в Калмыкии — 25.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 736 037 человек, из них 278 857 человек скончались, 8 436 631 пациент вылечился.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 260 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.По последним данным, первую прививку сделали почти 70 миллионов россиян, полный курс вакцинации прошли 60,7 миллиона.

https://ria.ru/20211203/khandra-1761937684.html

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