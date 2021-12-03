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Наука
https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761946177.html
Российские ученые разработали лекарство от тревожности после COVID-19
Российские ученые разработали лекарство от тревожности после COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021
Российские ученые разработали лекарство от тревожности после COVID-19
Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) "Авинейро" разработал и тестирует новый противотревожный препарат "Авиандр", который... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T06:16
2021-12-03T09:29
наука
общество
москва
здоровье
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
елена якубова
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) "Авинейро" разработал и тестирует новый противотревожный препарат "Авиандр", который прежде всего должен помочь переболевшим COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ.Тревожные расстройства относят к самым распространенным последствиям коронавируса, который приводит к значительному росту проблем психического и когнитивного здоровья в мире. Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) — это болезнь, характеризующаяся постоянным, чрезмерным и нереалистичным беспокойством о повседневных вещах. По данным Всемирной организации здравоохранения, ГТР является шестой по частоте причиной утраты трудоспособности. В мире от этого недуга страдает более 300 миллионов человек."Мы разработали инновационную молекулу нового поколения (препарат "Авиандр"), которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты. В доклинических и клинических исследованиях второй фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность", — рассказала медицинский директор проекта "Авинейро" Елена Якубова.По ее словам, в результате восьминедельной терапии препаратом "Авиандр" общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) снижался более чем вдвое. Помимо выраженного противотревожного эффекта, препарат показал и заметный антидепрессивный результат."В настоящее время ведутся клинические исследования 3-й фазы в двух показаниях: генерализованное тревожное расстройство и неврологические расстройства, связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией", — сообщила директор проекта.По словам лидера рабочей группы "Нейронет" Андрея Иващенко, лекарство обладает значительным потенциалом в нейрореабилитации постковидных расстройств центральной нервной системы."В случае подтверждения этой гипотезы на третьей фазе клинического исследования, Минздрав может принять решение об ускоренной регистрации препарата "Авиандр", что позволит миллионам пациентов в России получать современную эффективную терапию постковидных расстройств центральной нервной системы, а также создаст значительный экспортный потенциал", — сказал он.По информации НТИ, мировой рынок препаратов против ГТР оценивается не менее чем в семь миллиардов долларов, а российский — более чем в 11 миллиардов рублей со среднегодовыми темпами роста в 15,1 процента.Несмотря на то что рынок противотревожных препаратов обеспечен лекарствами, большинство из них старого поколения. Многие пациенты вынуждены прекращать терапию из-за возникновения серьезных побочных явлений, таких как головная боль, астения, тремор, нарушения сна и пищеварения, усиление тревоги. Кроме того, при приеме некоторых противотревожных препаратов формируется зависимость и наблюдается синдром отмены по окончании курса лечения, отметили в НТИ.
https://ria.ru/20211203/khandra-1761937684.html
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общество, москва, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, елена якубова
06:16 03.12.2021 (обновлено: 09:29 03.12.2021)
 
Российские ученые разработали лекарство от тревожности после COVID-19

Проект НТИ "Авинейро" разработал новый противотревожный препарат для переболевших COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) "Авинейро" разработал и тестирует новый противотревожный препарат "Авиандр", который прежде всего должен помочь переболевшим COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе НТИ.
Тревожные расстройства относят к самым распространенным последствиям коронавируса, который приводит к значительному росту проблем психического и когнитивного здоровья в мире. Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) — это болезнь, характеризующаяся постоянным, чрезмерным и нереалистичным беспокойством о повседневных вещах. По данным Всемирной организации здравоохранения, ГТР является шестой по частоте причиной утраты трудоспособности. В мире от этого недуга страдает более 300 миллионов человек.
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"Мы разработали инновационную молекулу нового поколения (препарат "Авиандр"), которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты. В доклинических и клинических исследованиях второй фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность", — рассказала медицинский директор проекта "Авинейро" Елена Якубова.
По ее словам, в результате восьминедельной терапии препаратом "Авиандр" общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) снижался более чем вдвое. Помимо выраженного противотревожного эффекта, препарат показал и заметный антидепрессивный результат.
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"В настоящее время ведутся клинические исследования 3-й фазы в двух показаниях: генерализованное тревожное расстройство и неврологические расстройства, связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией", — сообщила директор проекта.
По словам лидера рабочей группы "Нейронет" Андрея Иващенко, лекарство обладает значительным потенциалом в нейрореабилитации постковидных расстройств центральной нервной системы.
"В случае подтверждения этой гипотезы на третьей фазе клинического исследования, Минздрав может принять решение об ускоренной регистрации препарата "Авиандр", что позволит миллионам пациентов в России получать современную эффективную терапию постковидных расстройств центральной нервной системы, а также создаст значительный экспортный потенциал", — сказал он.
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По информации НТИ, мировой рынок препаратов против ГТР оценивается не менее чем в семь миллиардов долларов, а российский — более чем в 11 миллиардов рублей со среднегодовыми темпами роста в 15,1 процента.
Несмотря на то что рынок противотревожных препаратов обеспечен лекарствами, большинство из них старого поколения. Многие пациенты вынуждены прекращать терапию из-за возникновения серьезных побочных явлений, таких как головная боль, астения, тремор, нарушения сна и пищеварения, усиление тревоги. Кроме того, при приеме некоторых противотревожных препаратов формируется зависимость и наблюдается синдром отмены по окончании курса лечения, отметили в НТИ.
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