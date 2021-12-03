03:50 03.12.2021 (обновлено: 09:17 03.12.2021)
"Как русалка с конем". В "Векторе" оценили шанс соединения COVID-19 и Эболы
Глава "Вектора" Семенов: при заболевании COVID-19 и Эболой одновременно будет плохой исход
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы города Рассказово
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Коронавирус не может объединиться с Эболой из-за разной генетической структуры, но человек может заболеть одновременно ими, тогда, вероятно, исход будет крайне неблагоприятным, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.
"Объединение Эболы с коронавирусом - это что-то из области дешевой голливудской фантастики. Не может вариант коронавируса - ни "омикрон", ни "альфа", ни "дельта", ни "тета", ни любой другой будущий - соединится с вирусом Эболы подобно так же, как не может русалка с конем давать плодотворное потомство, потому что они устроены по-разному", - сказал Семенов.
Он пояснил, что коронавирус и Эбола имеют разные генетические структуры. Эбола похожа на хот-дог с длинной сосиской, в которой записана генетическая информация, а коронавирус - на волосатый шарик, и соединиться между собой они никак не могут.
При этом, по словам Семенова, человек может заболеть одновременно и коронавирусом, и Эболой, предсказать результат в таком случае невозможно, но, скорее всего, исход будет крайне неблагоприятным.
"Но это будет нормальный факт, как, например, многие люди с гепатитом С могут болеть и ВИЧ, но это разные болезни, вызываемые двумя разными возбудителями", - уточнил Семенов.