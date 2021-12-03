https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761943758.html

"Как русалка с конем". В "Векторе" оценили шанс соединения COVID-19 и Эболы

"Как русалка с конем". В "Векторе" оценили шанс соединения COVID-19 и Эболы - РИА Новости, 03.12.2021

"Как русалка с конем". В "Векторе" оценили шанс соединения COVID-19 и Эболы

Коронавирус не может объединиться с Эболой из-за разной генетической структуры, но человек может заболеть одновременно ими, тогда, вероятно, исход будет крайне... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T03:50

2021-12-03T03:50

2021-12-03T09:17

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр семенов

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Коронавирус не может объединиться с Эболой из-за разной генетической структуры, но человек может заболеть одновременно ими, тогда, вероятно, исход будет крайне неблагоприятным, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Он пояснил, что коронавирус и Эбола имеют разные генетические структуры. Эбола похожа на хот-дог с длинной сосиской, в которой записана генетическая информация, а коронавирус - на волосатый шарик, и соединиться между собой они никак не могут.При этом, по словам Семенова, человек может заболеть одновременно и коронавирусом, и Эболой, предсказать результат в таком случае невозможно, но, скорее всего, исход будет крайне неблагоприятным."Но это будет нормальный факт, как, например, многие люди с гепатитом С могут болеть и ВИЧ, но это разные болезни, вызываемые двумя разными возбудителями", - уточнил Семенов.

https://ria.ru/20211203/khandra-1761937684.html

москва

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр семенов, коронавирус covid-19