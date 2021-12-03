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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761943758.html
"Как русалка с конем". В "Векторе" оценили шанс соединения COVID-19 и Эболы
"Как русалка с конем". В "Векторе" оценили шанс соединения COVID-19 и Эболы - РИА Новости, 03.12.2021
"Как русалка с конем". В "Векторе" оценили шанс соединения COVID-19 и Эболы
Коронавирус не может объединиться с Эболой из-за разной генетической структуры, но человек может заболеть одновременно ими, тогда, вероятно, исход будет крайне... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T03:50
2021-12-03T09:17
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр семенов
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Коронавирус не может объединиться с Эболой из-за разной генетической структуры, но человек может заболеть одновременно ими, тогда, вероятно, исход будет крайне неблагоприятным, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Он пояснил, что коронавирус и Эбола имеют разные генетические структуры. Эбола похожа на хот-дог с длинной сосиской, в которой записана генетическая информация, а коронавирус - на волосатый шарик, и соединиться между собой они никак не могут.При этом, по словам Семенова, человек может заболеть одновременно и коронавирусом, и Эболой, предсказать результат в таком случае невозможно, но, скорее всего, исход будет крайне неблагоприятным."Но это будет нормальный факт, как, например, многие люди с гепатитом С могут болеть и ВИЧ, но это разные болезни, вызываемые двумя разными возбудителями", - уточнил Семенов.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр семенов, коронавирус covid-19
03:50 03.12.2021 (обновлено: 09:17 03.12.2021)
 
"Как русалка с конем". В "Векторе" оценили шанс соединения COVID-19 и Эболы

Глава "Вектора" Семенов: при заболевании COVID-19 и Эболой одновременно будет плохой исход

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы города Рассказово
Медицинская сестра в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Коронавирус не может объединиться с Эболой из-за разной генетической структуры, но человек может заболеть одновременно ими, тогда, вероятно, исход будет крайне неблагоприятным, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.
"Объединение Эболы с коронавирусом - это что-то из области дешевой голливудской фантастики. Не может вариант коронавируса - ни "омикрон", ни "альфа", ни "дельта", ни "тета", ни любой другой будущий - соединится с вирусом Эболы подобно так же, как не может русалка с конем давать плодотворное потомство, потому что они устроены по-разному", - сказал Семенов.
Он пояснил, что коронавирус и Эбола имеют разные генетические структуры. Эбола похожа на хот-дог с длинной сосиской, в которой записана генетическая информация, а коронавирус - на волосатый шарик, и соединиться между собой они никак не могут.
При этом, по словам Семенова, человек может заболеть одновременно и коронавирусом, и Эболой, предсказать результат в таком случае невозможно, но, скорее всего, исход будет крайне неблагоприятным.
"Но это будет нормальный факт, как, например, многие люди с гепатитом С могут болеть и ВИЧ, но это разные болезни, вызываемые двумя разными возбудителями", - уточнил Семенов.
Болезнь - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
02:20Распространение коронавируса
Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр СеменовКоронавирус COVID-19
 
 
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