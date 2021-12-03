https://ria.ru/20211203/konflikt-1762042261.html

Источник сообщил об обыске у водителя, устроившего стрельбу в Москве

Источник сообщил об обыске у водителя, устроившего стрельбу в Москве - РИА Новости, 03.12.2021

Источник сообщил об обыске у водителя, устроившего стрельбу в Москве

При досмотре Cadillac водителя, устроившего стрельбу на Большой Грузинской улице в центре Москвы, не нашли ничего запрещённого, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:00

2021-12-03T16:00

2021-12-03T16:00

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. При досмотре Cadillac водителя, устроившего стрельбу на Большой Грузинской улице в центре Москвы, не нашли ничего запрещённого, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Ничего запрещённого у него не нашли - ни оружия больше, ни каких-то запрещённых веществ", - сказал собеседник агентства.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог, между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, после чего он достал из внедорожника травматический пистолет.Стрелявший задержан, а раненого повезли в больницу. Как рассказал РИА Новости очевидец, у таксиста рука была вся в крови.

https://ria.ru/20211203/strelba-1762011735.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия