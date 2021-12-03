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Источник сообщил об обыске у водителя, устроившего стрельбу в Москве
Источник сообщил об обыске у водителя, устроившего стрельбу в Москве - РИА Новости, 03.12.2021
Источник сообщил об обыске у водителя, устроившего стрельбу в Москве
При досмотре Cadillac водителя, устроившего стрельбу на Большой Грузинской улице в центре Москвы, не нашли ничего запрещённого, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:00
2021-12-03T16:00
2021-12-03T16:00
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. При досмотре Cadillac водителя, устроившего стрельбу на Большой Грузинской улице в центре Москвы, не нашли ничего запрещённого, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Ничего запрещённого у него не нашли - ни оружия больше, ни каких-то запрещённых веществ", - сказал собеседник агентства.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, таксист встал на "аварийке" в крайнем правом ряду. Водитель Cadillac хотел проехать, но не мог, между ним и таксистом сначала завязалась словесная перепалка, потом драка, после чего он достал из внедорожника травматический пистолет.Стрелявший задержан, а раненого повезли в больницу. Как рассказал РИА Новости очевидец, у таксиста рука была вся в крови.
https://ria.ru/20211203/strelba-1762011735.html
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происшествия, москва, россия
Источник сообщил об обыске у водителя, устроившего стрельбу в Москве
Источник: в Cadillac устроившего стрельбу в центре Москвы не нашли ничего запрещенного