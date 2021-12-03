https://ria.ru/20211203/konferentsiya-nauka-i-kachestvo-1762028057.html

Всероссийская научно-практическая конференция "Медицина и качество"

Всероссийская научно-практическая конференция "Медицина и качество" - РИА Новости, 03.12.2021

Всероссийская научно-практическая конференция "Медицина и качество"

7 и 8 декабря в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится XIV Всероссийская научно-практическая конференция "Медицина и качество – 2021".

2021-12-03T15:16

2021-12-03T15:16

2021-12-03T15:16

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1762028057.jpg?1638533787

Участники:- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгений КАМКИН;- президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид РОШАЛЬ;- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла САМОЙЛОВА;- председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена ЧЕРНЯКОВА;- заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина СЕРЁГИНА;- генеральный директор ФГБУ "Национальный институт качества" Игорь ИВАНОВ;- ключевые государственные деятели отечественного здравоохранения, а также ведущие эксперты по различным медицинским направлениям.Цель мероприятия − подведение итогов развития системы российского здравоохранения и постановка новых целей и задач на следующий год.Конференция получила одобрение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации.Регистрация и подробная информацияОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы