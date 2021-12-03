Всероссийская научно-практическая конференция "Медицина и качество"
7 и 8 декабря в 09:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится XIV Всероссийская научно-практическая конференция "Медицина и качество – 2021".
Участники:
- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;
- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгений КАМКИН;
- президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид РОШАЛЬ;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла САМОЙЛОВА;
- председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена ЧЕРНЯКОВА;
- заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина СЕРЁГИНА;
- генеральный директор ФГБУ "Национальный институт качества" Игорь ИВАНОВ;
- ключевые государственные деятели отечественного здравоохранения, а также ведущие эксперты по различным медицинским направлениям.
Цель мероприятия − подведение итогов развития системы российского здравоохранения и постановка новых целей и задач на следующий год.
Конференция получила одобрение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Регистрация и подробная информация
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил МУРАШКО;
- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Евгений КАМКИН;
- президент Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид РОШАЛЬ;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла САМОЙЛОВА;
- председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена ЧЕРНЯКОВА;
- заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Ирина СЕРЁГИНА;
- генеральный директор ФГБУ "Национальный институт качества" Игорь ИВАНОВ;
- ключевые государственные деятели отечественного здравоохранения, а также ведущие эксперты по различным медицинским направлениям.
Цель мероприятия − подведение итогов развития системы российского здравоохранения и постановка новых целей и задач на следующий год.
Конференция получила одобрение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Регистрация и подробная информация
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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