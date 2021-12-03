https://ria.ru/20211203/kommunalschiki-1762773638.html

Коммунальщики Москвы через полчаса начнут чистить дороги

Коммунальщики Москвы через полчаса начнут чистить дороги - РИА Новости, 08.12.2021

Коммунальщики Москвы через полчаса начнут чистить дороги

Коммунальные службы Москвы в 22.00 приступят к механизированному подметанию дорог столицы, сообщает комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-03T21:30

2021-12-03T21:30

2021-12-08T15:45

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы в 22.00 приступят к механизированному подметанию дорог столицы, сообщает комплекс городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, к утру 4 декабря прирост свежевыпавшего снега составит до 2 сантиметров, возможно образование гололедицы. В 22:00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Продолжаем непрерывный мониторинг улично-дорожной сети. При необходимости проведем дополнительное подметание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комплекса.Отмечается, что под особым контролем будет очистка от снега подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, пешеходных зон.

https://realty.ria.ru/20211203/moszhilinspektsiya-1762071512.html

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