https://ria.ru/20211203/kommunalschiki-1762773638.html
Коммунальщики Москвы через полчаса начнут чистить дороги
Коммунальщики Москвы через полчаса начнут чистить дороги - РИА Новости, 08.12.2021
Коммунальщики Москвы через полчаса начнут чистить дороги
Коммунальные службы Москвы в 22.00 приступят к механизированному подметанию дорог столицы, сообщает комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-03T21:30
2021-12-03T21:30
2021-12-08T15:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762585185_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2fc52a93802552d80ffa5afb267ecc29.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Коммунальные службы Москвы в 22.00 приступят к механизированному подметанию дорог столицы, сообщает комплекс городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, к утру 4 декабря прирост свежевыпавшего снега составит до 2 сантиметров, возможно образование гололедицы. В 22:00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Продолжаем непрерывный мониторинг улично-дорожной сети. При необходимости проведем дополнительное подметание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комплекса.Отмечается, что под особым контролем будет очистка от снега подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, пешеходных зон.
https://realty.ria.ru/20211203/moszhilinspektsiya-1762071512.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762585185_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dac1c30b9964cfe9b7ffccfcc825995a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, погода