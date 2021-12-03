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Нижегородские власти ввели QR-коды для посещения утренников в детсадах

Нижегородские власти ввели QR-коды для посещения утренников в детсадах - РИА Новости, 03.12.2021

Нижегородские власти ввели QR-коды для посещения утренников в детсадах

Родителям в Нижегородской области потребуется предъявить QR-код для посещения новогодних утренников в детских садах, сообщает региональное управление... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:12

2021-12-03T14:12

2021-12-03T15:39

распространение коронавируса

общество

нижегородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Родителям в Нижегородской области потребуется предъявить QR-код для посещения новогодних утренников в детских садах, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Ведомство получает многочисленные обращения по вопросу посещения родителями праздничных мероприятий в дошкольных и общеобразовательных организациях."Согласно решению координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области, допуск родителей на мероприятия осуществляется из расчета одно указанное лицо на одного воспитанника, а также при предъявлении родителями на цифровом устройстве QR-кода", - говорится в сообщении.Крое того, при входе в детский сад родители должны пройти бесконтактную термометрию, обработать руки антисептиками и носить маску.Отмечается, что организаторам мероприятия необходимо обеспечить 1,5-метровую дистанцию, а также обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов.Уточняется, что проведение массовых мероприятий с участием разных групп или классов запрещено.

нижегородская область

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общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии