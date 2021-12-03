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Нижегородские власти ввели QR-коды для посещения утренников в детсадах
Нижегородские власти ввели QR-коды для посещения утренников в детсадах - РИА Новости, 03.12.2021
Нижегородские власти ввели QR-коды для посещения утренников в детсадах
Родителям в Нижегородской области потребуется предъявить QR-код для посещения новогодних утренников в детских садах, сообщает региональное управление... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:12
2021-12-03T14:12
2021-12-03T15:39
распространение коронавируса
общество
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Родителям в Нижегородской области потребуется предъявить QR-код для посещения новогодних утренников в детских садах, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Ведомство получает многочисленные обращения по вопросу посещения родителями праздничных мероприятий в дошкольных и общеобразовательных организациях."Согласно решению координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области, допуск родителей на мероприятия осуществляется из расчета одно указанное лицо на одного воспитанника, а также при предъявлении родителями на цифровом устройстве QR-кода", - говорится в сообщении.Крое того, при входе в детский сад родители должны пройти бесконтактную термометрию, обработать руки антисептиками и носить маску.Отмечается, что организаторам мероприятия необходимо обеспечить 1,5-метровую дистанцию, а также обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов.Уточняется, что проведение массовых мероприятий с участием разных групп или классов запрещено.
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нижегородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
14:12 03.12.2021 (обновлено: 15:39 03.12.2021)
Нижегородские власти ввели QR-коды для посещения утренников в детсадах
В Нижегородской области родители смогут посещать утренники в детских садах по QR-кодам
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости.
Родителям в Нижегородской области
потребуется предъявить QR-код для посещения новогодних утренников в детских садах, сообщает региональное управление Роспотребнадзора
.
Ведомство получает многочисленные обращения по вопросу посещения родителями праздничных мероприятий в дошкольных и общеобразовательных организациях.
"Согласно решению координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области, допуск родителей на мероприятия осуществляется из расчета одно указанное лицо на одного воспитанника, а также при предъявлении родителями на цифровом устройстве QR-кода", - говорится в сообщении.
Крое того, при входе в детский сад родители должны пройти бесконтактную термометрию, обработать руки антисептиками и носить маску.
Отмечается, что организаторам мероприятия необходимо обеспечить 1,5-метровую дистанцию, а также обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов.
Уточняется, что проведение массовых мероприятий с участием разных групп или классов запрещено.