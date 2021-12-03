https://ria.ru/20211203/kirienko-1762026900.html
Бизнес даже в условиях пандемии продолжает помогать людям, заявил Кириенко
Бизнес даже в условиях пандемии продолжает помогать людям, заявил Кириенко - РИА Новости, 03.12.2021
Бизнес даже в условиях пандемии продолжает помогать людям, заявил Кириенко
Пандемия создала массу проблем для бизнеса, но важно, что они продолжают помогать людям во время угрозы, сказал первый замглавы администрации президента РФ... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:12
2021-12-03T15:12
2021-12-03T16:15
экономика
сергей кириенко
торгово-промышленная палата рф
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пандемия создала массу проблем для бизнеса, но важно, что они продолжают помогать людям во время угрозы, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Весь мир столкнулся с угрозой ковида… происходящая пандемия создала компаниям массу проблем, но помимо своих проблем, организации и бизнес принимают эту социальную ответственность, что всегда есть те, кому труднее", - сказал Кириенко в ходе заседания совета ТПП РФ по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству на площадке форума #МЫВМЕСТЕ.Кириенко подчеркнул, что название акции #МЫВМЕСТЕ точно отражает то, что происходило во время пандемии коронавируса."Важна синергия, когда транспортные компании - выделяли машины, нефтяные - карточки на бензин… льготные карты на связь выделяли телефонные операторы, магазины размешали корзину добра", - пояснил Кириенко.
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экономика, сергей кириенко, торгово-промышленная палата рф, россия
15:12 03.12.2021 (обновлено: 16:15 03.12.2021)
Бизнес даже в условиях пандемии продолжает помогать людям, заявил Кириенко
Замглавы администрации президента Кириенко: бизнес даже в условиях пандемии помогает людям