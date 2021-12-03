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Киев продолжает курс на срыв Минских соглашений, заявил Путин Эрдогану
Киев продолжает курс на срыв Минских соглашений, заявил Путин Эрдогану - РИА Новости, 03.12.2021
Киев продолжает курс на срыв Минских соглашений, заявил Путин Эрдогану
Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что украинские власти продолжают деструктивную линию, направленную на срыв... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:08
2021-12-03T19:08
2021-12-03T22:30
в мире
украина
реджеп тайип эрдоган
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ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что украинские власти продолжают деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений, сообщили в пресс-службе Кремля."Об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар". Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс", — говорится в публикации.Генштаб ВСУ в конце октября сообщил о первом применении турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что это не нарушает никаких договоренностей, так как дрон не является иностранным.Согласно Минским соглашениям, в Донбассе запрещено применять беспилотные аппараты, исключение сделано для миссии ОБСЕ.По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, как только Киев закупил у Анкары беспилотники, они перестали быть турецкими. С точки зрения главы МИД, Украина должна перестать упоминать Турцию в этом контексте.
https://ria.ru/20211029/bespilotnik-1756916964.html
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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, ситуация в днр и лнр, россия
19:08 03.12.2021 (обновлено: 22:30 03.12.2021)
Киев продолжает курс на срыв Минских соглашений, заявил Путин Эрдогану
Путин указал Эрдогану на применение Киевом турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе