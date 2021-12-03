https://ria.ru/20211203/kiev-1762096494.html

Киев продолжает курс на срыв Минских соглашений, заявил Путин Эрдогану

Киев продолжает курс на срыв Минских соглашений, заявил Путин Эрдогану - РИА Новости, 03.12.2021

Киев продолжает курс на срыв Минских соглашений, заявил Путин Эрдогану

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что украинские власти продолжают деструктивную линию, направленную на срыв... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:08

2021-12-03T19:08

2021-12-03T22:30

в мире

украина

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760909799_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_da52b20a0bbc5f9130aa5fa96d261212.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что украинские власти продолжают деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений, сообщили в пресс-службе Кремля."Об этом свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар". Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс", — говорится в публикации.Генштаб ВСУ в конце октября сообщил о первом применении турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что это не нарушает никаких договоренностей, так как дрон не является иностранным.Согласно Минским соглашениям, в Донбассе запрещено применять беспилотные аппараты, исключение сделано для миссии ОБСЕ.По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, как только Киев закупил у Анкары беспилотники, они перестали быть турецкими. С точки зрения главы МИД, Украина должна перестать упоминать Турцию в этом контексте.

https://ria.ru/20211029/bespilotnik-1756916964.html

украина

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, ситуация в днр и лнр, россия