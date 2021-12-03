https://ria.ru/20211203/kaluga-1762112277.html

Калужская область лидирует в работе с обращениями граждан в интернете

Калужская область лидирует в работе с обращениями граждан в интернете - РИА Новости, 03.12.2021

Калужская область лидирует в работе с обращениями граждан в интернете

Центр управления регионом (ЦУР) Калужской области лидирует в рейтингах по организации работы с сообщениями граждан в интернете, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T20:53

2021-12-03T20:53

2021-12-03T20:53

калужская область

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калужская область

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КАЛУГА, 3 дек – РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) Калужской области лидирует в рейтингах по организации работы с сообщениями граждан в интернете, сообщает правительство региона.ЦУР был создан в августе прошлого года для оперативного решения возникающих проблем и ответов на запросы жителей в социальных сетях губернатора, а также на страницах ведомств и муниципалитетов."Уже по итогам первого квартала калужский ЦУР вошел в десятку лучших среди 86 центров всей страны, а по итогам третьего квартала занял второе место. В ежемесячном рейтинге освящения деятельности правительства области среди регионов страны он занимает первое место в течение 10 месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что этом году в ЦУР поступило свыше 135 тысяч обращений, что в два раза превышает показатели прошлого года. Также больше чем в два раза увеличилось и число решенных проблем.В пятницу замгубернатора области Карина Башкатова и руководитель ЦУРа Кирилл Гуров вручили областные награды сотрудникам организации. Поздравляя трудовой коллектив, Карина Башкатова подчеркнула, что испытывает чувство гордости, когда на всероссийских совещаниях, посвященных совершенствованию цифрового диалога между властью и обществом, о Калужской области говорят, как о регионе с самыми высокими достижениями."Это все благодаря вам. Весь инструментарий создан вашими руками. Решения, в том числе и на заседаниях областного правительства, принимаются и на основании тех данных и аналитики, которые вы даете. Многое сделано, есть большие перспективы у вашей организации. Я благодарю вас за работу", – цитирует замгубернатора пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20211129/shkola-1761310328.html

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общество, калужская область, россия