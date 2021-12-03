https://ria.ru/20211203/kabul-1761985400.html
Лидер "Талибана"* приказал принять меры для обеспечения прав женщин
Лидер "Талибана"* приказал принять меры для обеспечения прав женщин - РИА Новости, 03.12.2021
Лидер "Талибана"* приказал принять меры для обеспечения прав женщин
Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада издал указ, согласно которому женщина не является собственностью в Афганистане и не может быть насильно выдана... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:06
2021-12-03T12:06
2021-12-03T12:06
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кабул (город)
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талибан
афганистан
хайбатулла ахундзада
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 3 дек - РИА Новости. Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада издал указ, согласно которому женщина не является собственностью в Афганистане и не может быть насильно выдана замуж.Ахундзада приказал организациям, богословам и старейшинам "принять серьезные меры" для обеспечения прав женщин. Согласно положениям указа, для заключения брака необходимо согласие со стороны женщины, и никто не может заставить выйти замуж "путем принуждения или давления".В документе отмечается, что после смерти мужчины в течение четырех месяцев никто не может жениться на его вдове насильно, "включая ее родственников". Признается право вдов решать, выходить замуж или нет, "и/или определять/выбирать свое будущее".Вдовы наделены правами наследования и фиксированной долей в собственности мужа, детей, отца и других родственников. Также указ регулирует случаи многоженства: мужья обязаны "предоставлять права всем женщинам в соответствии с законами шариата".Теперь ведомства, верховный суд и местные власти должны информировать жителей о правах женщин. Министерству по делам хаджа и религий, в частности, предписано способствовать проведению проповедей. Богословы должны отмечать, что "угнетение женщины и отказ им в их правах вызовут недовольство и гнев Аллаха, мучения".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211202/afganistan-1761751237.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, хайбатулла ахундзада, мохаммад хасан ахунд
Лидер "Талибана"* приказал принять меры для обеспечения прав женщин
Лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада приказал принять меры для обеспечения прав женщин
КАБУЛ, 3 дек - РИА Новости.
Лидер движения "Талибан
"* Хайбатулла Ахундзада
издал указ, согласно которому женщина не является собственностью в Афганистане
и не может быть насильно выдана замуж.
Ахундзада приказал организациям, богословам и старейшинам "принять серьезные меры" для обеспечения прав женщин. Согласно положениям указа, для заключения брака необходимо согласие со стороны женщины, и никто не может заставить выйти замуж "путем принуждения или давления".
"Женщина - это не собственность, а благородный и свободный человек; никто не может отдать ее кому бы то ни было в обмен на заключение мирного соглашения или прекращение вражды", - говорится в указе, который в соцсетях опубликовал представитель талибов Забиулла Муджахид.
В документе отмечается, что после смерти мужчины в течение четырех месяцев никто не может жениться на его вдове насильно, "включая ее родственников". Признается право вдов решать, выходить замуж или нет, "и/или определять/выбирать свое будущее".
Вдовы наделены правами наследования и фиксированной долей в собственности мужа, детей, отца и других родственников. Также указ регулирует случаи многоженства: мужья обязаны "предоставлять права всем женщинам в соответствии с законами шариата".
Теперь ведомства, верховный суд и местные власти должны информировать жителей о правах женщин. Министерству по делам хаджа и религий, в частности, предписано способствовать проведению проповедей. Богословы должны отмечать, что "угнетение женщины и отказ им в их правах вызовут недовольство и гнев Аллаха, мучения".
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность