https://ria.ru/20211203/kabul-1761985400.html

Лидер "Талибана"* приказал принять меры для обеспечения прав женщин

Лидер "Талибана"* приказал принять меры для обеспечения прав женщин - РИА Новости, 03.12.2021

Лидер "Талибана"* приказал принять меры для обеспечения прав женщин

Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада издал указ, согласно которому женщина не является собственностью в Афганистане и не может быть насильно выдана... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:06

2021-12-03T12:06

2021-12-03T12:06

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

хайбатулла ахундзада

мохаммад хасан ахунд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746068970_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5c03190f4b52972a5ea8a3e6010f7ae7.jpg

КАБУЛ, 3 дек - РИА Новости. Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада издал указ, согласно которому женщина не является собственностью в Афганистане и не может быть насильно выдана замуж.Ахундзада приказал организациям, богословам и старейшинам "принять серьезные меры" для обеспечения прав женщин. Согласно положениям указа, для заключения брака необходимо согласие со стороны женщины, и никто не может заставить выйти замуж "путем принуждения или давления".В документе отмечается, что после смерти мужчины в течение четырех месяцев никто не может жениться на его вдове насильно, "включая ее родственников". Признается право вдов решать, выходить замуж или нет, "и/или определять/выбирать свое будущее".Вдовы наделены правами наследования и фиксированной долей в собственности мужа, детей, отца и других родственников. Также указ регулирует случаи многоженства: мужья обязаны "предоставлять права всем женщинам в соответствии с законами шариата".Теперь ведомства, верховный суд и местные власти должны информировать жителей о правах женщин. Министерству по делам хаджа и религий, в частности, предписано способствовать проведению проповедей. Богословы должны отмечать, что "угнетение женщины и отказ им в их правах вызовут недовольство и гнев Аллаха, мучения".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211202/afganistan-1761751237.html

https://ria.ru/20211201/kabul-1761723125.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, хайбатулла ахундзада, мохаммад хасан ахунд