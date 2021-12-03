https://ria.ru/20211203/javelin-1761999561.html

Глава Минобороны Украины не ответил прямо на вопрос о Javelin в Донбассе

Глава Минобороны Украины не ответил прямо на вопрос о Javelin в Донбассе - РИА Новости, 03.12.2021

Глава Минобороны Украины не ответил прямо на вопрос о Javelin в Донбассе

Украинские военные в Донбассе придерживаются минских соглашений, но в случае необходимости дают отпор всеми необходимыми средствами, заявил министр обороны... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:08

2021-12-03T13:08

2021-12-03T13:12

в мире

украина

министерство обороны украины

javelin (птрк)

ситуация в днр и лнр

алексей резников

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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Украинские военные в Донбассе придерживаются минских соглашений, но в случае необходимости дают отпор всеми необходимыми средствами, заявил министр обороны Украины Алексей Резников."Я скажу так: мы не нарушаем минские соглашения, мы не атакуем в зоне проведения операции объединённых сил. В случае если враг, оккупационные войска, осуществляют нарушение режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через режим СЦКК, через СММ ОБСЕ, о том, чтобы они прекратили нарушение минских договорённостей и режима тишины. Если этот механизм не срабатывает вооруженные силы, пользуясь статьей устава ООН "право на самозащиту", применяют все необходимые силы и средства", - сказал Резников, отвечая на вопрос депутата, применялись ли Javelin в Донбассе.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин. В то же время штаб операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе.

https://ria.ru/20211122/javelin-1760098186.html

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в мире, украина, министерство обороны украины, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр, алексей резников