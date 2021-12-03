13:08 03.12.2021 (обновлено: 13:12 03.12.2021)
Глава Минобороны Украины не ответил прямо на вопрос о Javelin в Донбассе
Министр обороны Украины Резников не ответил прямо на вопрос о применении Javelin в Донбассе
© Фото : U.S. Army / Sgt. Lauren HarrahАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Украинские военные в Донбассе придерживаются минских соглашений, но в случае необходимости дают отпор всеми необходимыми средствами, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Я скажу так: мы не нарушаем минские соглашения, мы не атакуем в зоне проведения операции объединённых сил. В случае если враг, оккупационные войска, осуществляют нарушение режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через режим СЦКК, через СММ ОБСЕ, о том, чтобы они прекратили нарушение минских договорённостей и режима тишины. Если этот механизм не срабатывает вооруженные силы, пользуясь статьей устава ООН "право на самозащиту", применяют все необходимые силы и средства", - сказал Резников, отвечая на вопрос депутата, применялись ли Javelin в Донбассе.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин. В то же время штаб операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе.
22 ноября, 01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе