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Глава Минобороны Украины не ответил прямо на вопрос о Javelin в Донбассе
Глава Минобороны Украины не ответил прямо на вопрос о Javelin в Донбассе - РИА Новости, 03.12.2021
Глава Минобороны Украины не ответил прямо на вопрос о Javelin в Донбассе
Украинские военные в Донбассе придерживаются минских соглашений, но в случае необходимости дают отпор всеми необходимыми средствами, заявил министр обороны... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:08
2021-12-03T13:12
в мире
украина
министерство обороны украины
javelin (птрк)
ситуация в днр и лнр
алексей резников
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Украинские военные в Донбассе придерживаются минских соглашений, но в случае необходимости дают отпор всеми необходимыми средствами, заявил министр обороны Украины Алексей Резников."Я скажу так: мы не нарушаем минские соглашения, мы не атакуем в зоне проведения операции объединённых сил. В случае если враг, оккупационные войска, осуществляют нарушение режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через режим СЦКК, через СММ ОБСЕ, о том, чтобы они прекратили нарушение минских договорённостей и режима тишины. Если этот механизм не срабатывает вооруженные силы, пользуясь статьей устава ООН "право на самозащиту", применяют все необходимые силы и средства", - сказал Резников, отвечая на вопрос депутата, применялись ли Javelin в Донбассе.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин. В то же время штаб операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе.
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в мире, украина, министерство обороны украины, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр, алексей резников
13:08 03.12.2021 (обновлено: 13:12 03.12.2021)
 
Глава Минобороны Украины не ответил прямо на вопрос о Javelin в Донбассе

Министр обороны Украины Резников не ответил прямо на вопрос о применении Javelin в Донбассе

© Фото : U.S. Army / Sgt. Lauren HarrahАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Lauren Harrah
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Украинские военные в Донбассе придерживаются минских соглашений, но в случае необходимости дают отпор всеми необходимыми средствами, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Я скажу так: мы не нарушаем минские соглашения, мы не атакуем в зоне проведения операции объединённых сил. В случае если враг, оккупационные войска, осуществляют нарушение режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через режим СЦКК, через СММ ОБСЕ, о том, чтобы они прекратили нарушение минских договорённостей и режима тишины. Если этот механизм не срабатывает вооруженные силы, пользуясь статьей устава ООН "право на самозащиту", применяют все необходимые силы и средства", - сказал Резников, отвечая на вопрос депутата, применялись ли Javelin в Донбассе.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин. В то же время штаб операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе.
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 01:26
На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
 
В миреУкраинаМинистерство обороны УкраиныJavelin (ПТРК)Ситуация в ДНР и ЛНРАлексей Резников
 
 
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