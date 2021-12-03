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Житель Чебоксар пойдет под суд за избиение подростка
Житель Чебоксар пойдет под суд за избиение подростка - РИА Новости, 03.12.2021
Житель Чебоксар пойдет под суд за избиение подростка
Житель Чебоксар предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью подростку, которого он избил из-за шума на спортивной площадке во дворе, РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:49
2021-12-03T13:49
2021-12-03T13:49
происшествия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Житель Чебоксар предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью подростку, которого он избил из-за шума на спортивной площадке во дворе, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По версии следствия, вечером 4 июля на баскетбольной площадке во дворе многоквартирного жилого дома в Чебоксарах между 57-летним обвиняемым и находившимися там подростками произошел словесный конфликт из-за того, что подростки шумели и выражались нецензурной бранью. В ходе ссоры злоумышленник нанес 17-летнему юноше несколько ударов руками по туловищу и один удар ногой по голове. Подросток был доставлен в лечебное учреждение."Своими преступными действиями злоумышленник причинил потерпевшему телесные повреждения, квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью (статья 111 УК РФ). В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и загладил перед потерпевшим причиненный моральный вред. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд города Чебоксары", - говорится в сообщении СУСК.
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происшествия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф), россия
Житель Чебоксар пойдет под суд за избиение подростка
Жителя Чебоксар пойдет под суд за избиение подростка на баскетбольной площадке