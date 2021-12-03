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Министры обороны США и Японии провели разговор после инцидента с F-16
Министры обороны США и Японии провели разговор после инцидента с F-16 - РИА Новости, 03.12.2021
Министры обороны США и Японии провели разговор после инцидента с F-16
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим японским коллегой Нобуо Киси на фоне напряженности, возникшей между военными двух стран... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:13
2021-12-03T21:13
2021-12-03T21:13
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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим японским коллегой Нобуо Киси на фоне напряженности, возникшей между военными двух стран после инцидента с аварийным сбросом топливных баков американским истребителем F-16, сообщил РИА Новости представитель Пентагона.Японская сторона сделала представление США из-за происшествия и назвала "крайне прискорбным" возобновление полетов базирующихся на ее территории F-16."Я могу подтвердить, что министр переговорил сегодня утром со своим коллегой. Заявление по итогам телефонного звонка мы планируем обнародовать сегодня", - сказал представитель американского военного ведомства.Во вторник американский истребитель F-16, приписанный к авиабазе Мисава, совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори на севере Японии, сбросив в процессе два подвесных топливных бака вблизи жилых кварталов. Один из них был обнаружен около муниципалитета поселка Фукаура, второй до сих пор не найден. Сообщений о пострадавших не поступало.
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в мире, сша, япония, министерство обороны сша, f-16, ллойд остин, нобуо киси
Министры обороны США и Японии провели разговор после инцидента с F-16
Пентагон сообщил о разговоре министров обороны США и Японии после инцидента с истребителем