https://ria.ru/20211203/istrebitel-1762115165.html

Министры обороны США и Японии провели разговор после инцидента с F-16

Министры обороны США и Японии провели разговор после инцидента с F-16 - РИА Новости, 03.12.2021

Министры обороны США и Японии провели разговор после инцидента с F-16

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим японским коллегой Нобуо Киси на фоне напряженности, возникшей между военными двух стран... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T21:13

2021-12-03T21:13

2021-12-03T21:13

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нобуо киси

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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим японским коллегой Нобуо Киси на фоне напряженности, возникшей между военными двух стран после инцидента с аварийным сбросом топливных баков американским истребителем F-16, сообщил РИА Новости представитель Пентагона.Японская сторона сделала представление США из-за происшествия и назвала "крайне прискорбным" возобновление полетов базирующихся на ее территории F-16."Я могу подтвердить, что министр переговорил сегодня утром со своим коллегой. Заявление по итогам телефонного звонка мы планируем обнародовать сегодня", - сказал представитель американского военного ведомства.Во вторник американский истребитель F-16, приписанный к авиабазе Мисава, совершил аварийную посадку в аэропорту Аомори на севере Японии, сбросив в процессе два подвесных топливных бака вблизи жилых кварталов. Один из них был обнаружен около муниципалитета поселка Фукаура, второй до сих пор не найден. Сообщений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20211203/frantsuzy-1762097571.html

https://ria.ru/20211202/ukraina-1761843078.html

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в мире, сша, япония, министерство обороны сша, f-16, ллойд остин, нобуо киси