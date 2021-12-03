https://ria.ru/20211203/istrebitel-1762110323.html

Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем - РИА Новости, 03.12.2021

Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Российские истребители сопроводили американские разведывательные самолеты над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T20:40

2021-12-03T20:40

2021-12-03T22:32

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су-27

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россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские истребители сопроводили американские разведывательные самолеты над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной.Так, 3 декабря средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами цели, приближающиеся к государственной границе России.Для недопущения нарушений в воздух подняли Су-27 и Су-30.Там подчеркнули, что после разворота иностранных военных самолетов от границы оба Су благополучно вернулись на аэродром базирования. Полеты российских истребителей прошли в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Нарушения государственной границы не допущено, подчеркнули в Национальном центре управления обороной.На активизацию стран НАТО вблизи российских границ в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в таких условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.

https://ria.ru/20211030/esminets-1756996542.html

https://ria.ru/20211121/ucheniya-1760042458.html

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черное море

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Истребители Су-27 и Су-30 сопровождают самолеты-разведчики США над Черным морем Истребители Су-27 и Су-30 поднимались в воздух для сопровождения двух самолетов-разведчиков США над Черным морем, нарушения границы не допущено, сообщили российские военные. 2021-12-03T20:40 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, су-30, су-27, черное море, россия