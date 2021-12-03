https://ria.ru/20211203/istrebitel-1762110323.html
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем - РИА Новости, 03.12.2021
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Российские истребители сопроводили американские разведывательные самолеты над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T20:40
2021-12-03T20:40
2021-12-03T22:32
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские истребители сопроводили американские разведывательные самолеты над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной.Так, 3 декабря средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами цели, приближающиеся к государственной границе России.Для недопущения нарушений в воздух подняли Су-27 и Су-30.Там подчеркнули, что после разворота иностранных военных самолетов от границы оба Су благополучно вернулись на аэродром базирования. Полеты российских истребителей прошли в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Нарушения государственной границы не допущено, подчеркнули в Национальном центре управления обороной.На активизацию стран НАТО вблизи российских границ в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в таких условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
https://ria.ru/20211030/esminets-1756996542.html
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Истребители Су-27 и Су-30 сопровождают самолеты-разведчики США над Черным морем
Истребители Су-27 и Су-30 поднимались в воздух для сопровождения двух самолетов-разведчиков США над Черным морем, нарушения границы не допущено, сообщили российские военные.
2021-12-03T20:40
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в мире, сша, су-30, су-27, черное море, россия
20:40 03.12.2021 (обновлено: 22:32 03.12.2021)
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Истребители Су-27 и Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем