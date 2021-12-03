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Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем - РИА Новости, 03.12.2021
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
Российские истребители сопроводили американские разведывательные самолеты над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T20:40
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в мире
сша
су-30
су-27
черное море
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские истребители сопроводили американские разведывательные самолеты над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной.Так, 3 декабря средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами цели, приближающиеся к государственной границе России.Для недопущения нарушений в воздух подняли Су-27 и Су-30.Там подчеркнули, что после разворота иностранных военных самолетов от границы оба Су благополучно вернулись на аэродром базирования. Полеты российских истребителей прошли в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Нарушения государственной границы не допущено, подчеркнули в Национальном центре управления обороной.На активизацию стран НАТО вблизи российских границ в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в таких условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
https://ria.ru/20211030/esminets-1756996542.html
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Истребители Су-27 и Су-30 сопровождают самолеты-разведчики США над Черным морем
Истребители Су-27 и Су-30 поднимались в воздух для сопровождения двух самолетов-разведчиков США над Черным морем, нарушения границы не допущено, сообщили российские военные.
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в мире, сша, су-30, су-27, черное море, россия
20:40 03.12.2021 (обновлено: 22:32 03.12.2021)
 
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Истребители Су-27 и Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские истребители сопроводили американские разведывательные самолеты над акваторией Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Так, 3 декабря средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами цели, приближающиеся к государственной границе России.
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Для недопущения нарушений в воздух подняли Су-27 и Су-30.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" Сухопутных войск США", — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что после разворота иностранных военных самолетов от границы оба Су благополучно вернулись на аэродром базирования. Полеты российских истребителей прошли в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Нарушения государственной границы не допущено, подчеркнули в Национальном центре управления обороной.
На активизацию стран НАТО вблизи российских границ в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в таких условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
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