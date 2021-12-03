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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211203/investitsii-1761990484.html
Объем прямых инвестиций КНР в РФ вянваре-октябре 2021 года вырос на 39%
Объем прямых инвестиций КНР в РФ вянваре-октябре 2021 года вырос на 39% - РИА Новости, 03.12.2021
Объем прямых инвестиций КНР в РФ вянваре-октябре 2021 года вырос на 39%
Объем прямых инвестиций Китая в Россию в январе-октябре 2021 года вырос на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила официальный... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:28
2021-12-03T12:28
россия-китай: главное
китай
министерство коммерции кнр
россия
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МОСКВА, 3 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем прямых инвестиций Китая в Россию в январе-октябре 2021 года вырос на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин на пресс-конференции.Стороны добились прорыва в инвестициях и сотрудничестве в области крупных проектов. Согласно сообщению, объем прямых инвестиций Китая в Россию за указанный период повысился на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящий момент обе страны не только изучают возможности повышения уровня китайско-российского инвестиционного соглашения, но и активно ведут переговоры по межправительственному соглашению о взаимодействии по международной научной лунной станции.Двусторонний товарооборот за период с января по октябрь этого года составил 115,6 миллиарда долларов, достигнув рекордно высокого уровня, сообщила Шу Цзюэтин.Она подчеркнула, что Китай и Россия добились позитивных результатов в нескольких аспектах торгово-экономической сферы.В целях содействия высококачественному развитию двусторонней торговли, Китай и Россия разработали дорожную карту, направленную на повышение качества торговли товарами и услугами, отметила китайская чиновница, добавив, что стороны также договорились стимулировать трансграничную электронную торговлю и торговлю услугами, расширить доступ сельскохозяйственной продукции и использовать возможности выставок и ярмарок.Кроме того, позитивные результаты были достигнуты в сотрудничестве во многих сферах, в том числе в углубленном развитии производственных и снабженческих цепочек, новых отраслях и др.Что касается 26-й регулярной встречи глав правительств Китая и России, состоявшейся на днях по видеосвязи, Шу Цзюэтин заявила, что встреча придала новую движущую силу развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами в новую эпоху.Стороны будут в дальнейшем укреплять роль механизма межправительственного сотрудничества, стимулировать развитие торгово-экономических связей между двумя странами, содействовать более обширному и глубокому развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, резюмировала Шу Цзюэтин.
https://ria.ru/20211130/tekhnologiya-1761485000.html
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китай, министерство коммерции кнр, россия
12:28 03.12.2021
 

Объем прямых инвестиций КНР в РФ вянваре-октябре 2021 года вырос на 39%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем прямых инвестиций Китая в Россию в январе-октябре 2021 года вырос на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин на пресс-конференции.
Стороны добились прорыва в инвестициях и сотрудничестве в области крупных проектов. Согласно сообщению, объем прямых инвестиций Китая в Россию за указанный период повысился на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящий момент обе страны не только изучают возможности повышения уровня китайско-российского инвестиционного соглашения, но и активно ведут переговоры по межправительственному соглашению о взаимодействии по международной научной лунной станции.
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Двусторонний товарооборот за период с января по октябрь этого года составил 115,6 миллиарда долларов, достигнув рекордно высокого уровня, сообщила Шу Цзюэтин.
Она подчеркнула, что Китай и Россия добились позитивных результатов в нескольких аспектах торгово-экономической сферы.
В целях содействия высококачественному развитию двусторонней торговли, Китай и Россия разработали дорожную карту, направленную на повышение качества торговли товарами и услугами, отметила китайская чиновница, добавив, что стороны также договорились стимулировать трансграничную электронную торговлю и торговлю услугами, расширить доступ сельскохозяйственной продукции и использовать возможности выставок и ярмарок.
Кроме того, позитивные результаты были достигнуты в сотрудничестве во многих сферах, в том числе в углубленном развитии производственных и снабженческих цепочек, новых отраслях и др.
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Что касается 26-й регулярной встречи глав правительств Китая и России, состоявшейся на днях по видеосвязи, Шу Цзюэтин заявила, что встреча придала новую движущую силу развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами в новую эпоху.
Стороны будут в дальнейшем укреплять роль механизма межправительственного сотрудничества, стимулировать развитие торгово-экономических связей между двумя странами, содействовать более обширному и глубокому развитию двустороннего сотрудничества в различных областях, резюмировала Шу Цзюэтин.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайМинистерство коммерции КНРРоссия
 
 
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