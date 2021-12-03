Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20211203/integratsiya-1762052405.html
Мезенцев: ответом Западу станет еще большая интеграция Минска с Москвой
Мезенцев: ответом Западу станет еще большая интеграция Минска с Москвой - РИА Новости, 03.12.2021
Мезенцев: ответом Западу станет еще большая интеграция Минска с Москвой
Ответом на санкции Запада против Белоруссии станет еще большая экономическая интеграция Минска с Москвой, заявил в пятницу в Минске госсекретарь Союзного... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:26
2021-12-03T16:26
союзное государство
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
дмитрий мезенцев
кгб белоруссии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746187617_116:6:2495:1344_1920x0_80_0_0_4a984e8326df3d8f1fc85a2273f0aa27.jpg
МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Ответом на санкции Запада против Белоруссии станет еще большая экономическая интеграция Минска с Москвой, заявил в пятницу в Минске госсекретарь Союзного государства двух стран Дмитрий Мезенцев.В четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты."Ответ на эти санкции – это большая сплоченность России и Беларуси, предметная, результативная работа во исполнение решений президентов по экономической интеграции", - сказал Мезенцев журналистам.Мезенцев заметил, что "санкции - экономические, значит, они, естественно, направлены на то, чтобы возможности национальной экономики Беларуси были таковы, чтобы тот масштабный по объему пакет социальной помощи гражданам, поддержке семей с детьми, который на протяжении многих лет реализуется в Беларуси, был подвергнут сомнению".Мезенцев высказал уверенность в том, что "то взаимодействие, которое сегодня показывают обе стороны в экономическом плане, … позволит обеспечить устойчивость национальной экономики братской страны". При этом он привел пример ситуации с поставками российского газа в Белоруссию. "Уже подписан протокол о цене на газ на следующий год, льготный и гарантирующий поставки в Республику Беларусь", - подчеркнул госсекретарь.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.В минувший четверг Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы, наконец-то, развиваются открыто, принципиально, честно, не чувствуется "подспудных течений". Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
https://ria.ru/20211203/belorussiya-1762035373.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746187617_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_429ac7a71533d11c0715849209c651e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, кгб белоруссии, россия
16:26 03.12.2021
 

Мезенцев: ответом Западу станет еще большая интеграция Минска с Москвой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев
Посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Ответом на санкции Запада против Белоруссии станет еще большая экономическая интеграция Минска с Москвой, заявил в пятницу в Минске госсекретарь Союзного государства двух стран Дмитрий Мезенцев.
В четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты.
"Ответ на эти санкции – это большая сплоченность России и Беларуси, предметная, результативная работа во исполнение решений президентов по экономической интеграции", - сказал Мезенцев журналистам.
Мезенцев заметил, что "санкции - экономические, значит, они, естественно, направлены на то, чтобы возможности национальной экономики Беларуси были таковы, чтобы тот масштабный по объему пакет социальной помощи гражданам, поддержке семей с детьми, который на протяжении многих лет реализуется в Беларуси, был подвергнут сомнению".
Мезенцев высказал уверенность в том, что "то взаимодействие, которое сегодня показывают обе стороны в экономическом плане, … позволит обеспечить устойчивость национальной экономики братской страны". При этом он привел пример ситуации с поставками российского газа в Белоруссию. "Уже подписан протокол о цене на газ на следующий год, льготный и гарантирующий поставки в Республику Беларусь", - подчеркнул госсекретарь.
"Конечно, мы должны говорить о формировании единых производственных цепочек, об уходе от случаев ненужной конкуренции при производстве продукции, должны внимательно посмотреть на возможности на новых рынках, пока не освоенных, для нашей совместной продукции", - продолжил Мезенцев.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
15:36Союзное государство
В Союзном государстве рассказали, как ответят на санкции против Белоруссии
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
В минувший четверг Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы, наконец-то, развиваются открыто, принципиально, честно, не чувствуется "подспудных течений". Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
 
Союзное государствоБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоДмитрий МезенцевКГБ БелоруссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
23:10Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"
22:57Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действияхГенсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"Умер автор романов "Жмурки" и "Бой с тенью" Андрей Измайлов