https://ria.ru/20211203/integratsiya-1762052405.html

Мезенцев: ответом Западу станет еще большая интеграция Минска с Москвой

Мезенцев: ответом Западу станет еще большая интеграция Минска с Москвой - РИА Новости, 03.12.2021

Мезенцев: ответом Западу станет еще большая интеграция Минска с Москвой

Ответом на санкции Запада против Белоруссии станет еще большая экономическая интеграция Минска с Москвой, заявил в пятницу в Минске госсекретарь Союзного... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:26

2021-12-03T16:26

2021-12-03T16:26

союзное государство

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

дмитрий мезенцев

кгб белоруссии

россия

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МИНСК, 3 дек – РИА Новости. Ответом на санкции Запада против Белоруссии станет еще большая экономическая интеграция Минска с Москвой, заявил в пятницу в Минске госсекретарь Союзного государства двух стран Дмитрий Мезенцев.В четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты."Ответ на эти санкции – это большая сплоченность России и Беларуси, предметная, результативная работа во исполнение решений президентов по экономической интеграции", - сказал Мезенцев журналистам.Мезенцев заметил, что "санкции - экономические, значит, они, естественно, направлены на то, чтобы возможности национальной экономики Беларуси были таковы, чтобы тот масштабный по объему пакет социальной помощи гражданам, поддержке семей с детьми, который на протяжении многих лет реализуется в Беларуси, был подвергнут сомнению".Мезенцев высказал уверенность в том, что "то взаимодействие, которое сегодня показывают обе стороны в экономическом плане, … позволит обеспечить устойчивость национальной экономики братской страны". При этом он привел пример ситуации с поставками российского газа в Белоруссию. "Уже подписан протокол о цене на газ на следующий год, льготный и гарантирующий поставки в Республику Беларусь", - подчеркнул госсекретарь.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.В минувший четверг Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы, наконец-то, развиваются открыто, принципиально, честно, не чувствуется "подспудных течений". Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.

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белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, дмитрий мезенцев, кгб белоруссии, россия