https://ria.ru/20211203/inoagenty-1762027002.html
Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права людей
Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права людей - РИА Новости, 03.12.2021
Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права людей
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что закон об иноагентах должен отвечать тем целям, для которых он... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:12
2021-12-03T15:12
2021-12-03T15:20
общество
владимир путин
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что закон об иноагентах должен отвечать тем целям, для которых он был создан, и не нарушать права граждан."Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определённые коррективы. Я знаю об этом", - сказал Путин. И Памфилова согласилась, отметив, что закон нужно упорядочить, чтобы "он был более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный"."Чтобы отвечал тем целям, ради которых он принят", - отметил президент. Памфилова в свою очередь сказала, что нужно сделать так, чтобы закон "не ударял незаслуженно по тем, кто не заслуживает"."Не нарушал права граждан", - добавил Путин.
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общество, владимир путин, элла памфилова, россия
15:12 03.12.2021 (обновлено: 15:20 03.12.2021)
Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права людей
Президент Путин: нужно, чтобы закон об иноагентах не нарушал права людей
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой
заявил, что закон об иноагентах должен отвечать тем целям, для которых он был создан, и не нарушать права граждан.
"Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определённые коррективы. Я знаю об этом", - сказал Путин. И Памфилова согласилась, отметив, что закон нужно упорядочить, чтобы "он был более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный".
"Чтобы отвечал тем целям, ради которых он принят", - отметил президент. Памфилова в свою очередь сказала, что нужно сделать так, чтобы закон "не ударял незаслуженно по тем, кто не заслуживает".
"Не нарушал права граждан", - добавил Путин.