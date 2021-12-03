https://ria.ru/20211203/inoagenty-1762027002.html

Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права людей

Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права людей - РИА Новости, 03.12.2021

Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права людей

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что закон об иноагентах должен отвечать тем целям, для которых он... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:12

2021-12-03T15:12

2021-12-03T15:20

общество

владимир путин

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой заявил, что закон об иноагентах должен отвечать тем целям, для которых он был создан, и не нарушать права граждан."Я знаю вашу позицию, которая заключается в том, чтобы внимательно посмотреть, проанализировать практику применения этого закона, внести там определённые коррективы. Я знаю об этом", - сказал Путин. И Памфилова согласилась, отметив, что закон нужно упорядочить, чтобы "он был более эффективный и точечный, целенаправленный, адресный"."Чтобы отвечал тем целям, ради которых он принят", - отметил президент. Памфилова в свою очередь сказала, что нужно сделать так, чтобы закон "не ударял незаслуженно по тем, кто не заслуживает"."Не нарушал права граждан", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211202/pressa-1761796688.html

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общество, владимир путин, элла памфилова, россия