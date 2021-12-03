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"Затормозить цены можно". В ЦБ рассказали, когда товары начнут дешеветь
"Затормозить цены можно". В ЦБ рассказали, когда товары начнут дешеветь - РИА Новости, 03.12.2021
"Затормозить цены можно". В ЦБ рассказали, когда товары начнут дешеветь
Инфляцию реально снизить за два-три года, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Причем "даже с очень высоких уровней". Однако с доверием... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:00
2021-12-03T12:45
экономика
центральный банк рф (цб рф)
джером пауэлл
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Инфляцию реально снизить за два-три года, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Причем "даже с очень высоких уровней". Однако с доверием населения куда сложнее. Цены разгоняются во всем мире, влияя и на Россию. Удастся ли с этим справиться, разбиралось РИА Новости.Обуздать рост ценНужный опыт у регулятора есть. Так, в 2015-м инфляция была почти 13 процентов. Однако уже в следующем году ЦБ опустил ее до 5,5. В 2017-м зафиксировали исторический минимум — 2,5 процента.Вплоть до пандемии за рамки таргета в четыре процента не выходили. "План даже перевыполнили. Этому способствовали позитивный экономический фон и торговая политика", — говорит Диана Степанова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова.Сейчас целевой показатель ЦБ превышен вдвое. Однако регулятор не сидит сложа руки.Поможет жесткая денежно-кредитная политика. Прежде всего — ключевая ставка. В этом году ее поднимали шесть раз, доведя до 7,5 процента.И это не предел. Через две недели, 17 декабря, — очередное заседание совета директоров Банка России. Сохранение ставки неизменной маловероятно, заметила Набиуллина. Для банкиров это сигнал. "Мы считаем так, как Эльвира Сахипзадовна. Женщина стальная, как Тэтчер: сказала — сделала", — пояснил глава ВТБ Андрей Костин.Игроки рынка ожидают увеличения на сто базисных пунктов, до 8,5 процента.Если не вернуться к таргету, экономика "окажется в инфляционной спирали, которую уже не остановить", предупреждает Набиуллина.Беспокойство главы ЦБ понятно: динамика негативная. Если в сентябре годовая инфляция была 7,4 процента, то в октябре — 8,13. В продовольственном секторе показатель и вовсе двухзначный. "И все же затормозить все это за несколько лет вполне реально. И даже достичь таргета", — полагает Диана Степанова.Другое дело — инфляционные ожидания населения. Сейчас потребители оценивают рост цен на 13,5 процента в год. По словам Эльвиры Набиуллиной, чтобы успокоить людей, потребуется, как показывает опыт других стран, не менее десяти лет. А может, и больше.При этом в России все-таки другая ситуация. "У нас нет такого доверия, у нас инфляционные ожидания не заякорены", — подчеркнула глава ЦБ.Инфляция разгоняется по мируВ Европе и за океаном тоже неладно. В Соединенных Штатах — шесть процентов, в Германии — более пяти. Сказался экономический дисбаланс между спросом и предложением. Производство до сих пор полностью не восстановилось и не поспевает за потребителями.Свою роль сыграла и мягкая денежно-кредитная политика монетарных властей. Американцы в пандемию запустили печатный станок, наводнив рынок триллионами долларов.Однако программу количественного смягчения придется постепенно свернуть. Федеральная резервная система с ноября сокращает закупки активов на 15 миллиардов долларов в месяц.Возможно, вливания завершат раньше запланированного. И повысить ставку получится быстрее, чем ожидают.Базовая ставка — чудо-инструмент ФРС. От него зависит вся мировая экономика. Конечно, и решения центральных банков других стран важны. Но поскольку США — крупнейшая экономика мира, то, что там происходит, неизбежно влияет и на остальных.Поэтому аналитики уверены: российский ЦБ продолжит поднимать ставку. Правда, тут важно не переусердствовать. Иначе возникнет дополнительный дисбаланс в отечественной экономике."Рост цен обусловлен не спросом, а увеличившимися издержками. В такой ситуации высокая ключевая ставка, наоборот, ускоряет инфляцию", — предупреждает Артем Арзамасцев, директор компании "Единый брокер".Полагаться только на этот инструмент не стоит. Его возможности ограничены. Необходимо стабилизировать экономику, восстановить логистику. Нельзя забывать и о курсе рубля, прямых инвестициях и положительном внешнеторговом сальдо. Особенно в столь неспокойное время."Ситуация в мире, и в частности, на финансовых рынках, стремительно меняется. Даже прогноз на год вперед может сбыться с точностью до наоборот. В декабре 2019-го никто не помышлял о локдаунах, карантине. И что же мы увидели через несколько месяцев? Весной 2020-го цены на нефть уходили в отрицательную зону, а в октябре 2021-го достигли многолетних максимумов", — напоминает Арзамасцев.Он полагает, что лучше не повышать ставку, а адресно поддержать сельское хозяйство. "Это может быть и кредитование под низкий процент или пролонгация уже взятых займов на выгодных условиях, временные налоговые льготы", — уточняет эксперт.Цены на сельхозпродукцию растут везде — вслед за издержками производителей. Необходимо сохранить рентабельность бизнеса. "Это единственный способ реально снизить инфляцию. Гораздо эффективнее, чем пытаться тормозить объективные процессы структурного характера, используя монетарные рычаги", — уверен Арзамасцев.Кроме того, полезно провести "воспитательную работу" с ретейлом. Пользуясь сложившейся ситуацией, продавцы взвинчивают цены. Следует поумерить их аппетиты.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), джером пауэлл, цены на нефть, россия
08:00 03.12.2021 (обновлено: 12:45 03.12.2021)
 

"Затормозить цены можно". В ЦБ рассказали, когда товары начнут дешеветь

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупательница в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Инфляцию реально снизить за два-три года, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Причем "даже с очень высоких уровней". Однако с доверием населения куда сложнее. Цены разгоняются во всем мире, влияя и на Россию. Удастся ли с этим справиться, разбиралось РИА Новости.

Обуздать рост цен

Нужный опыт у регулятора есть. Так, в 2015-м инфляция была почти 13 процентов. Однако уже в следующем году ЦБ опустил ее до 5,5. В 2017-м зафиксировали исторический минимум — 2,5 процента.
Вплоть до пандемии за рамки таргета в четыре процента не выходили. "План даже перевыполнили. Этому способствовали позитивный экономический фон и торговая политика", — говорит Диана Степанова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Сейчас целевой показатель ЦБ превышен вдвое. Однако регулятор не сидит сложа руки.
Поможет жесткая денежно-кредитная политика. Прежде всего — ключевая ставка. В этом году ее поднимали шесть раз, доведя до 7,5 процента.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатели в гипермаркете
Покупатели в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатели в гипермаркете
И это не предел. Через две недели, 17 декабря, — очередное заседание совета директоров Банка России. Сохранение ставки неизменной маловероятно, заметила Набиуллина. Для банкиров это сигнал. "Мы считаем так, как Эльвира Сахипзадовна. Женщина стальная, как Тэтчер: сказала — сделала", — пояснил глава ВТБ Андрей Костин.
Игроки рынка ожидают увеличения на сто базисных пунктов, до 8,5 процента.
Если не вернуться к таргету, экономика "окажется в инфляционной спирали, которую уже не остановить", предупреждает Набиуллина.
Беспокойство главы ЦБ понятно: динамика негативная. Если в сентябре годовая инфляция была 7,4 процента, то в октябре — 8,13. В продовольственном секторе показатель и вовсе двухзначный. "И все же затормозить все это за несколько лет вполне реально. И даже достичь таргета", — полагает Диана Степанова.
Другое дело — инфляционные ожидания населения. Сейчас потребители оценивают рост цен на 13,5 процента в год. По словам Эльвиры Набиуллиной, чтобы успокоить людей, потребуется, как показывает опыт других стран, не менее десяти лет. А может, и больше.
При этом в России все-таки другая ситуация. "У нас нет такого доверия, у нас инфляционные ожидания не заякорены", — подчеркнула глава ЦБ.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка РФ

Инфляция разгоняется по миру

В Европе и за океаном тоже неладно. В Соединенных Штатах — шесть процентов, в Германии — более пяти. Сказался экономический дисбаланс между спросом и предложением. Производство до сих пор полностью не восстановилось и не поспевает за потребителями.
Свою роль сыграла и мягкая денежно-кредитная политика монетарных властей. Американцы в пандемию запустили печатный станок, наводнив рынок триллионами долларов.
Однако программу количественного смягчения придется постепенно свернуть. Федеральная резервная система с ноября сокращает закупки активов на 15 миллиардов долларов в месяц.
Возможно, вливания завершат раньше запланированного. И повысить ставку получится быстрее, чем ожидают.
Базовая ставка — чудо-инструмент ФРС. От него зависит вся мировая экономика. Конечно, и решения центральных банков других стран важны. Но поскольку США — крупнейшая экономика мира, то, что там происходит, неизбежно влияет и на остальных.
Поэтому аналитики уверены: российский ЦБ продолжит поднимать ставку. Правда, тут важно не переусердствовать. Иначе возникнет дополнительный дисбаланс в отечественной экономике.
"Рост цен обусловлен не спросом, а увеличившимися издержками. В такой ситуации высокая ключевая ставка, наоборот, ускоряет инфляцию", — предупреждает Артем Арзамасцев, директор компании "Единый брокер".
Полагаться только на этот инструмент не стоит. Его возможности ограничены. Необходимо стабилизировать экономику, восстановить логистику. Нельзя забывать и о курсе рубля, прямых инвестициях и положительном внешнеторговом сальдо. Особенно в столь неспокойное время.
"Ситуация в мире, и в частности, на финансовых рынках, стремительно меняется. Даже прогноз на год вперед может сбыться с точностью до наоборот. В декабре 2019-го никто не помышлял о локдаунах, карантине. И что же мы увидели через несколько месяцев? Весной 2020-го цены на нефть уходили в отрицательную зону, а в октябре 2021-го достигли многолетних максимумов", — напоминает Арзамасцев.
Он полагает, что лучше не повышать ставку, а адресно поддержать сельское хозяйство. "Это может быть и кредитование под низкий процент или пролонгация уже взятых займов на выгодных условиях, временные налоговые льготы", — уточняет эксперт.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Цены на сельхозпродукцию растут везде — вслед за издержками производителей. Необходимо сохранить рентабельность бизнеса. "Это единственный способ реально снизить инфляцию. Гораздо эффективнее, чем пытаться тормозить объективные процессы структурного характера, используя монетарные рычаги", — уверен Арзамасцев.
Кроме того, полезно провести "воспитательную работу" с ретейлом. Пользуясь сложившейся ситуацией, продавцы взвинчивают цены. Следует поумерить их аппетиты.
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