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Индонезия планирует закрыть границы из-за нового штамма COVID-19
Индонезия планирует закрыть границы из-за нового штамма COVID-19 - РИА Новости, 03.12.2021
Индонезия планирует закрыть границы из-за нового штамма COVID-19
Власти Индонезии приняли решение полностью закрыть границы страны на въезд иностранных граждан с 24 декабря, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:18
2021-12-03T19:18
2021-12-03T19:18
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Власти Индонезии приняли решение полностью закрыть границы страны на въезд иностранных граждан с 24 декабря, сообщает АТОР.Причина — распространения нового штамма коронавируса "омикрон". На данный момент озвученный правительством срок — с 24 декабря по 2 января. Далее все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.Кроме того, c 3 декабря иностранцы, в том числе россияне, приезжающие по бизнес-визе, должны будут пройти обязательный карантин сроком в десять дней. Из-за распространения "омикрона" ранее, в конце ноября, он уже был увеличен с трех до семи дней.Впрочем, с туристическими целями россияне приехать в Индонезию не могут — только по бизнес-визе. При этом въезд возможен только через Джакарту. Прилететь сразу на Бали нашим соотечественникам пока нельзя.
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индонезия, джакарта, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), бали (остров), туризм, коронавирус covid-19
Индонезия планирует закрыть границы из-за нового штамма COVID-19
Индонезия планирует закрыть границы для иностранных туристов 24 декабря