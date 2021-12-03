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Глава МИД Индии прокомментировал состояние отношений с Китаем
Глава МИД Индии прокомментировал состояние отношений с Китаем - РИА Новости, 03.12.2021
Глава МИД Индии прокомментировал состояние отношений с Китаем
Отношения между Индией и Китаем будут отражать состояние дел на границе, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:32
2021-12-03T09:32
в мире
китай
нью-дели
мид индии
кашмир
субраманиам джайшанкар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 дек – РИА Новости. Отношения между Индией и Китаем будут отражать состояние дел на границе, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар."Мы ясно дали понять, что состояние отношений будет отражать состояние границы. У вас не может быть границы с высоким уровнем трения и прекрасных отношений во всех других сферах жизни. Это так не работает. Это неизбежно перекинется и на другие сферы", - сказал глава МИД в ходе выступления на форуме, организованном изданием Hindustan Times.Он отметил, что "ожидание, что мы каким-то образом сдержим это и продолжим жить дальше, я думаю, нереалистично"."Действительно есть важная проблема для нас, а также для них, потому что я, честно говоря, не думаю, что в интересах обеих стран, чтобы наши отношения развивались в этом направлении", - добавил глава МИД Индии.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Новое обострение между Индией и Китаем началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В начале февраля этого года сперва китайское, а после индийское министерства обороны сообщили об отводе дислоцированных после конфликта в регионе войск от северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.Результатом противостояния стало охлаждение в отношениях стран, в частности Индия аннулировала ряд контрактов, в которых выиграли китайские компании, запретила ряд китайских компьютерных приложений и отменила закупку ряда наименований оборудования в Китае.
https://ria.ru/20211202/putin-1761852058.html
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в мире, китай, нью-дели, мид индии, кашмир, субраманиам джайшанкар
09:32 03.12.2021
 
Глава МИД Индии прокомментировал состояние отношений с Китаем

Глава МИД Индии: отношения между Индией и Китаем будут отражать состояние дел на границе

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Индии Субраманиян Джайшанкар
Министр иностранных дел Республики Индии Субраманиян Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 дек – РИА Новости. Отношения между Индией и Китаем будут отражать состояние дел на границе, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Мы ясно дали понять, что состояние отношений будет отражать состояние границы. У вас не может быть границы с высоким уровнем трения и прекрасных отношений во всех других сферах жизни. Это так не работает. Это неизбежно перекинется и на другие сферы", - сказал глава МИД в ходе выступления на форуме, организованном изданием Hindustan Times.
Он отметил, что "ожидание, что мы каким-то образом сдержим это и продолжим жить дальше, я думаю, нереалистично".
"Действительно есть важная проблема для нас, а также для них, потому что я, честно говоря, не думаю, что в интересах обеих стран, чтобы наши отношения развивались в этом направлении", - добавил глава МИД Индии.
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Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение между Индией и Китаем началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В начале февраля этого года сперва китайское, а после индийское министерства обороны сообщили об отводе дислоцированных после конфликта в регионе войск от северного и южного берегов озера Пангонг. В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждают процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг.
Результатом противостояния стало охлаждение в отношениях стран, в частности Индия аннулировала ряд контрактов, в которых выиграли китайские компании, запретила ряд китайских компьютерных приложений и отменила закупку ряда наименований оборудования в Китае.
 
В миреКитайНью-ДелиМИД ИндииКашмирСубраманиам Джайшанкар
 
 
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