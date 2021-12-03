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В Пермском крае осудили сбытчиков фальшивых купюр
В Пермском крае осудили сбытчиков фальшивых купюр - РИА Новости, 03.12.2021
В Пермском крае осудили сбытчиков фальшивых купюр
Пятеро сбытчиков фальшивых денег приговорены в Пермском крае к 2-4 годам лишения свободы, а главари группы, уже отбывающие наказание в колонии, получили... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:56
2021-12-03T09:56
2021-12-03T09:56
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 3 дек - РИА Новости. Пятеро сбытчиков фальшивых денег приговорены в Пермском крае к 2-4 годам лишения свободы, а главари группы, уже отбывающие наказание в колонии, получили надбавку к своим срокам, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.По данным ведомства, деятельностью троих мужчин и двух женщин руководили двое заключённых 1989 и 1990 года рождения, отбывающие наказание за наркопреступления в исправительном учреждении Пермского края.Подельники получали информацию о тайниках с фальшивыми пятитысячными купюрами, забирали их и сбывали в магазинах Березников. Часть вырученных денег сообщники на воле перечисляли "товарищам", находящимся за решёткой. Полицейские быстро разоблачили схему: группа успела сбыть всего восемь фальшивок.В ГУМВД не уточнили, кто занимался изготовлением подделок.Уточняется, что двое организаторов получили 6 и 10 лет колонии особого режима. Учитывая, что мужчины не отбыли свои прежние сроки, им предстоит провести в местах заключения еще 12 и 16 лет, а также заплатить 200-300 тысяч рублей штрафа.
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происшествия, пермский край
В Пермском крае осудили сбытчиков фальшивых купюр
Сбытчиков фальшивых денег приговорили к колонии в Пермском крае
ПЕРМЬ, 3 дек - РИА Новости.
Пятеро сбытчиков фальшивых денег приговорены в Пермском крае
к 2-4 годам лишения свободы, а главари группы, уже отбывающие наказание в колонии, получили надбавку к своим срокам, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД
.
По данным ведомства, деятельностью троих мужчин и двух женщин руководили двое заключённых 1989 и 1990 года рождения, отбывающие наказание за наркопреступления в исправительном учреждении Пермского края.
Подельники получали информацию о тайниках с фальшивыми пятитысячными купюрами, забирали их и сбывали в магазинах Березников. Часть вырученных денег сообщники на воле перечисляли "товарищам", находящимся за решёткой. Полицейские быстро разоблачили схему: группа успела сбыть всего восемь фальшивок.
В ГУМВД не уточнили, кто занимался изготовлением подделок.
"Пятеро сбытчиков получили реальные сроки – от 2 до 4 лет лишения свободы. При этом женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима, а мужчины – строгого", — говорится в сообщении. Кроме того, им назначены штрафы от 10 до 50 тысяч рублей.
Уточняется, что двое организаторов получили 6 и 10 лет колонии особого режима. Учитывая, что мужчины не отбыли свои прежние сроки, им предстоит провести в местах заключения еще 12 и 16 лет, а также заплатить 200-300 тысяч рублей штрафа.