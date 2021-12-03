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ЦИК подготовит предложения из-за нагрузки во время трехдневного голосования
ЦИК подготовит предложения из-за нагрузки во время трехдневного голосования - РИА Новости, 03.12.2021
ЦИК подготовит предложения из-за нагрузки во время трехдневного голосования
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что подготовит предложения в связи с возросшей нагрузкой на избиркомы на фоне трехдневного голосования. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:30
2021-12-03T15:30
2021-12-03T15:30
политика
владимир путин
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что подготовит предложения в связи с возросшей нагрузкой на избиркомы на фоне трехдневного голосования."Также хотелось бы отметить очень важное: трехдневное голосование в нынешних условиях пандемии себя не только полностью оправдало, но и еще более укрепило себя во мнении избирателей. По всем соцопросам, люди, которые пришли, проголосовали, оценили безопасность и удобство, поддерживают эту форму голосования", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Путин в свою очередь отметил, что "возросла нагрузка все-таки на избирательные комиссии"."Это есть, это отдельная тема. Я подготовлю отдельно наши предложения, что с этим делать. Но мы себе усложнили работу, а избиратели от этого выиграли, им стало проще", - ответила глава ЦИК.
https://ria.ru/20211203/pamfilova-1762028115.html
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политика, владимир путин, цик рф, элла памфилова, россия
ЦИК подготовит предложения из-за нагрузки во время трехдневного голосования
ЦИК подготовит предложения из-за нагрузки на избиркомы во время трехдневного голосования