https://ria.ru/20211203/golikova-1762113959.html

Голикова оценила показатели смертности в России

Голикова оценила показатели смертности в России - РИА Новости, 03.12.2021

Голикова оценила показатели смертности в России

Смертность в РФ в октябре 2021 года выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом более 100% из общего прироста смертности приходится РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T21:07

2021-12-03T21:07

2021-12-03T21:07

распространение коронавируса

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Смертность в РФ в октябре 2021 года выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом более 100% из общего прироста смертности приходится на коронавирус, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 20,3%, в январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года – на 19,1%", - привели слова Голиковой журналистам в аппарате вице-премьера.Голикова также отметила, что из общего прироста смертности в октябре "более 100% приходится на смертность от COVID-19". Она добавила, что смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%.Смертность в РФ в ноябре, по оперативным данным, выросла на 3,4% к октябрю, заявила Татьяна Голикова."По оперативным данным ноября текущего года, по сравнению с октябрем текущего года смертность увеличилась на 3,4%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", - привели слова вице-премьера в ее аппарате.Голикова также подчеркнула, что важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19 являются соблюдение ограничительных мероприятий и вакцинация.Согласно данным оперативного штаба, на 3 декабря вакцинацию от COVID-19 первым компонентом в России провели более 72 миллионов раз, полностью - почти 64 миллиона раз, Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране вырос до 53,7%.

https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762018484.html

https://ria.ru/20211203/omikron-1762074169.html

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