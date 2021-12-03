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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211203/golikova-1762113959.html
Голикова оценила показатели смертности в России
Голикова оценила показатели смертности в России - РИА Новости, 03.12.2021
Голикова оценила показатели смертности в России
Смертность в РФ в октябре 2021 года выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом более 100% из общего прироста смертности приходится РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:07
2021-12-03T21:07
распространение коронавируса
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Смертность в РФ в октябре 2021 года выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом более 100% из общего прироста смертности приходится на коронавирус, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 20,3%, в январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года – на 19,1%", - привели слова Голиковой журналистам в аппарате вице-премьера.Голикова также отметила, что из общего прироста смертности в октябре "более 100% приходится на смертность от COVID-19". Она добавила, что смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%.Смертность в РФ в ноябре, по оперативным данным, выросла на 3,4% к октябрю, заявила Татьяна Голикова."По оперативным данным ноября текущего года, по сравнению с октябрем текущего года смертность увеличилась на 3,4%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", - привели слова вице-премьера в ее аппарате.Голикова также подчеркнула, что важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19 являются соблюдение ограничительных мероприятий и вакцинация.Согласно данным оперативного штаба, на 3 декабря вакцинацию от COVID-19 первым компонентом в России провели более 72 миллионов раз, полностью - почти 64 миллиона раз, Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране вырос до 53,7%.
https://ria.ru/20211203/koronavirus-1762018484.html
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
21:07 03.12.2021
 
Голикова оценила показатели смертности в России

Голикова: смертность в октябре выросла на 20,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Смертность в РФ в октябре 2021 года выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом более 100% из общего прироста смертности приходится на коронавирус, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 20,3%, в январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года – на 19,1%", - привели слова Голиковой журналистам в аппарате вице-премьера.
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Голикова также отметила, что из общего прироста смертности в октябре "более 100% приходится на смертность от COVID-19". Она добавила, что смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%.
Смертность в РФ в ноябре, по оперативным данным, выросла на 3,4% к октябрю, заявила Татьяна Голикова.
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"По оперативным данным ноября текущего года, по сравнению с октябрем текущего года смертность увеличилась на 3,4%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", - привели слова вице-премьера в ее аппарате.
Голикова также подчеркнула, что важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19 являются соблюдение ограничительных мероприятий и вакцинация.
Согласно данным оперативного штаба, на 3 декабря вакцинацию от COVID-19 первым компонентом в России провели более 72 миллионов раз, полностью - почти 64 миллиона раз, Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране вырос до 53,7%.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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