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Американский генерал ответил на вопрос о Путине загадкой
Американский генерал дал совет врагам США, отвечая на вопрос о Путине - РИА Новости, 03.12.2021
Американский генерал ответил на вопрос о Путине загадкой
Политику США не следует анализировать на основе ее прошлых неудач, заявил американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:45
2021-12-03T16:48
в мире
сша
афганистан
владимир путин
марк милли
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Политику США не следует анализировать на основе ее прошлых неудач, заявил американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Так он ответил на вопрос журналиста, спросившего о реакции Владимира Путина на вывод войск стран НАТО из Афганистана."Соединенные Штаты иногда трудно понять другим странам", — сказал генерал. Его слова привел Reuters.У военного поинтересовались, приободрил ли Путина вывод войск США из Афганистана. Милли переадресовал этот вопрос российскому лидеру и заявил, что для любой страны было бы ошибкой распространять выводы о ситуации с Афганистаном на остальные регионы.Он привел исторические примеры, в которых прошлые президенты США выводили войска из одной территории, но затем отдавали приказ о военных действиях в другой.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта столицы, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в стране. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана*".*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211126/udar-1760934795.html
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в мире, сша, афганистан, владимир путин, марк милли
15:45 03.12.2021 (обновлено: 16:48 03.12.2021)
 
Американский генерал дал совет врагам США, отвечая на вопрос о Путине

Генерал США Милли: не стоит пытаться понять логику Америки на основе ее прошлых действий

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeГенерал Марк Милли. 2015 год
Генерал Марк Милли. 2015 год - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Генерал Марк Милли. 2015 год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Политику США не следует анализировать на основе ее прошлых неудач, заявил американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Так он ответил на вопрос журналиста, спросившего о реакции Владимира Путина на вывод войск стран НАТО из Афганистана.
"Соединенные Штаты иногда трудно понять другим странам", — сказал генерал. Его слова привел Reuters.
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26 ноября, 17:35
"Путин победил". Британцев рассмешила попытка США "ударить Россию в ответ"
У военного поинтересовались, приободрил ли Путина вывод войск США из Афганистана. Милли переадресовал этот вопрос российскому лидеру и заявил, что для любой страны было бы ошибкой распространять выводы о ситуации с Афганистаном на остальные регионы.
Он привел исторические примеры, в которых прошлые президенты США выводили войска из одной территории, но затем отдавали приказ о военных действиях в другой.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта столицы, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в стране. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана*".
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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