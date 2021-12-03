https://ria.ru/20211203/general-1762037187.html

Американский генерал ответил на вопрос о Путине загадкой

Американский генерал дал совет врагам США, отвечая на вопрос о Путине - РИА Новости, 03.12.2021

Американский генерал ответил на вопрос о Путине загадкой

Политику США не следует анализировать на основе ее прошлых неудач, заявил американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:45

2021-12-03T15:45

2021-12-03T16:48

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марк милли

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Политику США не следует анализировать на основе ее прошлых неудач, заявил американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Так он ответил на вопрос журналиста, спросившего о реакции Владимира Путина на вывод войск стран НАТО из Афганистана."Соединенные Штаты иногда трудно понять другим странам", — сказал генерал. Его слова привел Reuters.У военного поинтересовались, приободрил ли Путина вывод войск США из Афганистана. Милли переадресовал этот вопрос российскому лидеру и заявил, что для любой страны было бы ошибкой распространять выводы о ситуации с Афганистаном на остальные регионы.Он привел исторические примеры, в которых прошлые президенты США выводили войска из одной территории, но затем отдавали приказ о военных действиях в другой.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта столицы, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в стране. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана*".*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211126/udar-1760934795.html

https://ria.ru/20211125/ukraina-1760784724.html

сша

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в мире, сша, афганистан, владимир путин, марк милли