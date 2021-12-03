Американский генерал ответил на вопрос о Путине загадкой

15:45 03.12.2021 (обновлено: 16:48 03.12.2021)
Американский генерал дал совет врагам США, отвечая на вопрос о Путине
Генерал США Милли: не стоит пытаться понять логику Америки на основе ее прошлых действий
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeГенерал Марк Милли. 2015 год
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Генерал Марк Милли. 2015 год
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Политику США не следует анализировать на основе ее прошлых неудач, заявил американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Так он ответил на вопрос журналиста, спросившего о реакции Владимира Путина на вывод войск стран НАТО из Афганистана.
"Соединенные Штаты иногда трудно понять другим странам", — сказал генерал. Его слова привел Reuters.
У военного поинтересовались, приободрил ли Путина вывод войск США из Афганистана. Милли переадресовал этот вопрос российскому лидеру и заявил, что для любой страны было бы ошибкой распространять выводы о ситуации с Афганистаном на остальные регионы.
Он привел исторические примеры, в которых прошлые президенты США выводили войска из одной территории, но затем отдавали приказ о военных действиях в другой.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта столицы, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в стране. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана*".
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность