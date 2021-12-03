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Тамбовская область
https://ria.ru/20211203/gazifikatsiya-1762070733.html
В Тамбовской области заявки на догазификацию подали 3 тысячи домовладений
В Тамбовской области заявки на догазификацию подали 3 тысячи домовладений - РИА Новости, 03.12.2021
В Тамбовской области заявки на догазификацию подали 3 тысячи домовладений
В Тамбовской области по пятилетней программе развития газоснабжения и газификации с участием ПАО "Газпром" включены в план догазификации 6 тысяч домовладений,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:24
2021-12-03T17:24
тамбовская область
тамбовская область
москва
газпром
жкх
максим егоров
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ТАМБОВ, 3 дек - РИА Новости. В Тамбовской области по пятилетней программе развития газоснабжения и газификации с участием ПАО "Газпром" включены в план догазификации 6 тысяч домовладений, на данный момент подано три тысячи заявок, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Об этом шла речь на рабочем совещании в Москве врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова и заместителя генерального директора по экономике и финансам Группы "Газпром межрегионгаз" Николая Головкина. Стороны обсудили промежуточные итоги реализации программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на 2021-2025 годы с участием ПАО "Газпром"."В пятилетней программе предусмотрена газификация 17 населенных пунктов региона. Общий объем запланированных инвестиций "Газпрома" оценивается в 2,16 миллиарда рублей", - сказал представитель пресс-службы.Егоров высоко оценил эффективность взаимодействия региона и ПАО "Газпром".На встрече были затронуты вопросы догазификации региона и платежной дисциплины потребителей.
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тамбовская область, москва, газпром, жкх, максим егоров
17:24 03.12.2021
 

В Тамбовской области заявки на догазификацию подали 3 тысячи домовладений

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазовые трубы и газовый счетчик
Газовые трубы и газовый счетчик - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТАМБОВ, 3 дек - РИА Новости. В Тамбовской области по пятилетней программе развития газоснабжения и газификации с участием ПАО "Газпром" включены в план догазификации 6 тысяч домовладений, на данный момент подано три тысячи заявок, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Об этом шла речь на рабочем совещании в Москве врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова и заместителя генерального директора по экономике и финансам Группы "Газпром межрегионгаз" Николая Головкина. Стороны обсудили промежуточные итоги реализации программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на 2021-2025 годы с участием ПАО "Газпром".
"В пятилетней программе предусмотрена газификация 17 населенных пунктов региона. Общий объем запланированных инвестиций "Газпрома" оценивается в 2,16 миллиарда рублей", - сказал представитель пресс-службы.
Егоров высоко оценил эффективность взаимодействия региона и ПАО "Газпром".
"Конструктивное сотрудничество с "Газпромом" позволит нам успешно реализовать пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации Тамбовской области. В нее включены не только газификация домовладений и объектов социального значения, но и создание инфраструктуры для объектов агропромышленного комплекса региона", — приводит пресс-служба слова главы региона.
На встрече были затронуты вопросы догазификации региона и платежной дисциплины потребителей.
"Около 6 тысяч домовладений включены в сводный план-график догазификации Тамбовской области. На данный момент жители региона подали более 3 тысяч заявок на догазификацию. Заключено почти 1,4 тысячи договоров, газовые сети подведены к границам 456 участков, подключение выполнено в 206 домовладениях", - уточнил Егоров.
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Тамбовская областьТамбовская областьМоскваГазпромЖКХМаксим Егоров
 
 
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