https://ria.ru/20211203/gazifikatsiya-1762070733.html

В Тамбовской области заявки на догазификацию подали 3 тысячи домовладений

В Тамбовской области заявки на догазификацию подали 3 тысячи домовладений - РИА Новости, 03.12.2021

В Тамбовской области заявки на догазификацию подали 3 тысячи домовладений

В Тамбовской области по пятилетней программе развития газоснабжения и газификации с участием ПАО "Газпром" включены в план догазификации 6 тысяч домовладений,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:24

2021-12-03T17:24

2021-12-03T17:24

тамбовская область

тамбовская область

москва

газпром

жкх

максим егоров

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ТАМБОВ, 3 дек - РИА Новости. В Тамбовской области по пятилетней программе развития газоснабжения и газификации с участием ПАО "Газпром" включены в план догазификации 6 тысяч домовладений, на данный момент подано три тысячи заявок, сообщил в пятницу РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Об этом шла речь на рабочем совещании в Москве врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова и заместителя генерального директора по экономике и финансам Группы "Газпром межрегионгаз" Николая Головкина. Стороны обсудили промежуточные итоги реализации программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на 2021-2025 годы с участием ПАО "Газпром"."В пятилетней программе предусмотрена газификация 17 населенных пунктов региона. Общий объем запланированных инвестиций "Газпрома" оценивается в 2,16 миллиарда рублей", - сказал представитель пресс-службы.Егоров высоко оценил эффективность взаимодействия региона и ПАО "Газпром".На встрече были затронуты вопросы догазификации региона и платежной дисциплины потребителей.

https://ria.ru/20211130/blagoustroystvo-1761543427.html

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тамбовская область, москва, газпром, жкх, максим егоров