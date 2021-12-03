https://ria.ru/20211203/gaz-1762100254.html

Более 30 тысяч жителей МО получили газ по президентскому проекту

Более 30 тысяч жителей МО получили газ по президентскому проекту - РИА Новости, 03.12.2021

Более 30 тысяч жителей МО получили газ по президентскому проекту

В 850 населенных пунктов Московской области провели газ по президентскому проекту. Работы набрали высокий темп. В общей сложности построено 600 километров. Об... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:30

2021-12-03T19:30

2021-12-03T19:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлгаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762099836_0:35:2000:1160_1920x0_80_0_0_a2ee83789ad004d081d497f10c888401.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В 850 населенных пунктов Московской области провели газ по президентскому проекту. Работы набрали высокий темп. В общей сложности построено 600 километров. Об этом сообщил телеканал "360".За пять месяцев работ был выполнен объем, который обычно выполняют за год, отметил Баранов.В Наро-Фоминском городском округе полностью обеспечены газом уже 14 населенных пунктов, в планах до конца 2022 года догазифицировать 70. В трех населенных пунктах сейчас проводят работы, но у этого округа есть одна важная особенность."К сожалению, на протяжении последних лет подключение к газу именно на этой территории было осложнено тем, что был дефицит на газораспределительных станциях. У нас целых четыре станции, которые принадлежат компании "Газпром". Они были закрыты для подключения новых потребителей, потому что работали уже за пределами проектной мощности", — добавил директор "Мособлгаза".Решить эту проблему помогла президентская программа социальной газификации. Баранов выразил благодарность "Газпрому" за выделение дополнительных объемов газа."И сейчас у нас нет никаких сомнений в том, что все населенные пункты Наро-Фоминского округа, которые вошли в проект догазификации, будут газифицированы. И проблема закрытых ГРС для президентского проекта здесь полностью снята", — заключил Баранов.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мособлгаз