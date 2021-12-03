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Более 30 тысяч жителей МО получили газ по президентскому проекту
Более 30 тысяч жителей МО получили газ по президентскому проекту - РИА Новости, 03.12.2021
Более 30 тысяч жителей МО получили газ по президентскому проекту
В 850 населенных пунктов Московской области провели газ по президентскому проекту. Работы набрали высокий темп. В общей сложности построено 600 километров. Об... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:30
2021-12-03T19:30
2021-12-03T19:30
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В 850 населенных пунктов Московской области провели газ по президентскому проекту. Работы набрали высокий темп. В общей сложности построено 600 километров. Об этом сообщил телеканал "360".За пять месяцев работ был выполнен объем, который обычно выполняют за год, отметил Баранов.В Наро-Фоминском городском округе полностью обеспечены газом уже 14 населенных пунктов, в планах до конца 2022 года догазифицировать 70. В трех населенных пунктах сейчас проводят работы, но у этого округа есть одна важная особенность."К сожалению, на протяжении последних лет подключение к газу именно на этой территории было осложнено тем, что был дефицит на газораспределительных станциях. У нас целых четыре станции, которые принадлежат компании "Газпром". Они были закрыты для подключения новых потребителей, потому что работали уже за пределами проектной мощности", — добавил директор "Мособлгаза".Решить эту проблему помогла президентская программа социальной газификации. Баранов выразил благодарность "Газпрому" за выделение дополнительных объемов газа."И сейчас у нас нет никаких сомнений в том, что все населенные пункты Наро-Фоминского округа, которые вошли в проект догазификации, будут газифицированы. И проблема закрытых ГРС для президентского проекта здесь полностью снята", — заключил Баранов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье), мособлгаз
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
В 850 населенных пунктов Московской области провели газ по президентскому проекту. Работы набрали высокий темп. В общей сложности построено 600 километров. Об этом сообщил телеканал "360"
.
За пять месяцев работ был выполнен объем, который обычно выполняют за год, отметил Баранов.
"Мы идем по плану. На сегодняшний день уже 850 населенных пунктов Подмосковья полностью догазифицировали. Это, по сути, уже более 30 тысяч жителей", — сказал генеральный директор "Мособлгаза" Игорь Баранов.
В Наро-Фоминском городском округе полностью обеспечены газом уже 14 населенных пунктов, в планах до конца 2022 года догазифицировать 70. В трех населенных пунктах сейчас проводят работы, но у этого округа есть одна важная особенность.
"К сожалению, на протяжении последних лет подключение к газу именно на этой территории было осложнено тем, что был дефицит на газораспределительных станциях. У нас целых четыре станции, которые принадлежат компании "Газпром". Они были закрыты для подключения новых потребителей, потому что работали уже за пределами проектной мощности", — добавил директор "Мособлгаза".
Решить эту проблему помогла президентская программа социальной газификации. Баранов выразил благодарность "Газпрому" за выделение дополнительных объемов газа.
"И сейчас у нас нет никаких сомнений в том, что все населенные пункты Наро-Фоминского округа, которые вошли в проект догазификации, будут газифицированы. И проблема закрытых ГРС для президентского проекта здесь полностью снята", — заключил Баранов.