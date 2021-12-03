https://ria.ru/20211203/gaz-1762023018.html

РФ поставила в КНР по восточной ветке за два года 13,6 млрд кубометров газа

РФ поставила в КНР по восточной ветке за два года 13,6 млрд кубометров газа - РИА Новости, 03.12.2021

РФ поставила в КНР по восточной ветке за два года 13,6 млрд кубометров газа

По восточной ветке китайско-российского газопровода за два года после ее запуска из России в Китай поставили 13 миллиардов 600 миллионов кубометров природного... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:19

2021-12-03T15:19

2021-12-03T15:19

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МОСКВА, 3 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По восточной ветке китайско-российского газопровода за два года после ее запуска из России в Китай поставили 13 миллиардов 600 миллионов кубометров природного газа.Его используют в северо-восточных регионах Китая, столичном кластере Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и других районах. Запуск газопровода придал новый импульс сотрудничеству Москвы и Пекина в сфере энергетики. Напомню, российский участок восточной нитки, названный "Силой Сибири", тянется от Якутии до Благовещенска и китайского города Хэйхэ, откуда до Шанхая через 10 провинций проложен уже китайский участок.Инженер из Хэйхэского производственного участка Харбинской нефтегазотранспортной компании Ян Чжэн: "Зимой может возникнуть обледенение газопровода, поэтому мы уделяем особое внимание проверке оборудования и тех объектов, что могут замерзнуть. Обычно проверяем два раза в день".Замглавы Хэйхэского производственного участка Харбинской нефтегазотранспортной компании Янь Чжанцзянь: "В Хэйхэ - первая станция на территории Китая, через которую российский газ поступает в другие регионы страны. Здесь действует спецоборудование для контроля за поступлением газа, с его помощью можно сверить наши показатели с российскими. Кроме того, на станции работает 4 компрессора, которые обеспечивают непрерывную перекачку газа по трубе".

https://ria.ru/20211201/zavod-1761623826.html

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