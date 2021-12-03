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Цены на газ в Европе снизились почти на 5%
Цены на газ в Европе снизились почти на 5% - РИА Новости, 03.12.2021
Цены на газ в Европе снизились почти на 5%
Цены на газ в Европе на открытии торгов снижаются почти на пять процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:00
2021-12-03T13:38
экономика
природный газ
европа
северный поток — 2
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Цены на газ в Европе на открытии торгов снижаются почти на пять процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Так, в самом начале сессии январские фьючерсы по индексу голландского хаба TTF торговались на уровне 1060 долларов за тысячу кубометров, а через несколько минут упали до 1055 долларов. Это на 4,8 процента ниже расчетной цены предыдущего дня — 1108 долларов. За два часа торгов максимум составил примерно 1080 долларов — на 2,6 процента ниже расчетной цены.По подсчетам РИА Новости, средняя цена январских фьючерсов в ноябре снизилась до 960 долларов за тысячу кубов, что на 140 долларов (или почти на 13 процентов) ниже аналогичного октябрьского показателя. Падает и цена на споте: контракты с поставкой "на день вперед" 3 декабря подешевели на 2,6 процента, до 1095,2 доллара.В течение всей осени европейский газовый рынок лихорадило: если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а 6 октября установили исторический рекорд — 1937 долларов. Эксперты объясняли это низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.В ноябре, на фоне сообщений о том, что "Газпром" приступил к закачке топлива в европейские ПХГ, цены пошли вниз, но затем опять подскочили выше 1100 долларов. Поводом для этого стали новости о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".
https://ria.ru/20211129/gaz-1761313640.html
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экономика, природный газ, европа, северный поток — 2
13:00 03.12.2021 (обновлено: 13:38 03.12.2021)
 
Цены на газ в Европе снизились почти на 5%

Цены фьючерсов на газ в Европе снизились почти на 5%, до 1055 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Цены на газ в Европе на открытии торгов снижаются почти на пять процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Так, в самом начале сессии январские фьючерсы по индексу голландского хаба TTF торговались на уровне 1060 долларов за тысячу кубометров, а через несколько минут упали до 1055 долларов. Это на 4,8 процента ниже расчетной цены предыдущего дня — 1108 долларов. За два часа торгов максимум составил примерно 1080 долларов — на 2,6 процента ниже расчетной цены.
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 17:25
В "Газпроме" прокомментировали цены на газ в Европе
По подсчетам РИА Новости, средняя цена январских фьючерсов в ноябре снизилась до 960 долларов за тысячу кубов, что на 140 долларов (или почти на 13 процентов) ниже аналогичного октябрьского показателя. Падает и цена на споте: контракты с поставкой "на день вперед" 3 декабря подешевели на 2,6 процента, до 1095,2 доллара.
В течение всей осени европейский газовый рынок лихорадило: если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а 6 октября установили исторический рекорд — 1937 долларов. Эксперты объясняли это низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
В ноябре, на фоне сообщений о том, что "Газпром" приступил к закачке топлива в европейские ПХГ, цены пошли вниз, но затем опять подскочили выше 1100 долларов. Поводом для этого стали новости о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".
Труба для строительства газопровода Северный поток - 2 на Челябинском трубопрокатном заводе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 15:21
Матвиенко назвала условие для дополнительных поставок газа в Европу
 
ЭкономикаПриродный газЕвропаСеверный поток — 2
 
 
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