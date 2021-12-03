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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211203/gaz-1761962069.html
Власти Адыгеи помогут отдельным категориям жителей подключить газ
Власти Адыгеи помогут отдельным категориям жителей подключить газ - РИА Новости, 03.12.2021
Власти Адыгеи помогут отдельным категориям жителей подключить газ
Власти Адыгеи выделят по 60 тысяч рублей отдельным категориям жителей региона для подключения к газовым сетям, подведенным к их участкам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:21
2021-12-03T10:21
республика адыгея
республика адыгея
владимир путин
газпром
мурат кумпилов
россия
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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Власти Адыгеи выделят по 60 тысяч рублей отдельным категориям жителей региона для подключения к газовым сетям, подведенным к их участкам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Помимо основной задачи повышения уровня газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы). В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений.По данным властей Адыгеи, в пообъектный план-график догазификации включено уже 6649 объектов, в том числе 6634 домовладения в 163 населённых пунктах. Кроме того, запланировано подведение природного газа к границам 15 дачных товариществ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов."Глава Адыгеи (Мурат Кумпилов – ред.) поручил всем заинтересованным ведомствам активизировать работу и взаимодействие с АО "Газпром газораспределение Майкоп", чтобы существенно сократить время согласовательных процедур", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что прием документов осуществляется в штатном режиме во всех офисах МФЦ республики."Также по заданию Мурата Кумпилова в республике реализуются меры по оказанию социальной поддержки в рамках догазификации региона. В частности, со следующего года за счет республиканского бюджета отдельные категории граждан смогут получить единовременную выплату в размере более 60 тысяч рублей на приобретение внутридомового газового оборудования и подключение к сетям газораспределения внутри границ участка. С гражданами, которые имеют статус "малоимущие", будут заключаться социальные контракты", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20211124/adygeya-1760582548.html
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республика адыгея, владимир путин, газпром, мурат кумпилов, россия
10:21 03.12.2021
 
Власти Адыгеи помогут отдельным категориям жителей подключить газ

Власти Адыгеи выделят по 60 тысяч рублей отдельным категориям жителей для подключения газа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Власти Адыгеи выделят по 60 тысяч рублей отдельным категориям жителей региона для подключения к газовым сетям, подведенным к их участкам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Помимо основной задачи повышения уровня газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы). В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений.
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По данным властей Адыгеи, в пообъектный план-график догазификации включено уже 6649 объектов, в том числе 6634 домовладения в 163 населённых пунктах. Кроме того, запланировано подведение природного газа к границам 15 дачных товариществ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.
"Глава Адыгеи (Мурат Кумпилов – ред.) поручил всем заинтересованным ведомствам активизировать работу и взаимодействие с АО "Газпром газораспределение Майкоп", чтобы существенно сократить время согласовательных процедур", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что прием документов осуществляется в штатном режиме во всех офисах МФЦ республики.
"Также по заданию Мурата Кумпилова в республике реализуются меры по оказанию социальной поддержки в рамках догазификации региона. В частности, со следующего года за счет республиканского бюджета отдельные категории граждан смогут получить единовременную выплату в размере более 60 тысяч рублей на приобретение внутридомового газового оборудования и подключение к сетям газораспределения внутри границ участка. С гражданами, которые имеют статус "малоимущие", будут заключаться социальные контракты", - добавляется в релизе.
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Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяВладимир ПутинГазпромМурат КумпиловРоссия
 
 
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