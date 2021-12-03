Власти Адыгеи помогут отдельным категориям жителей подключить газ
Власти Адыгеи выделят по 60 тысяч рублей отдельным категориям жителей для подключения газа
КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Власти Адыгеи выделят по 60 тысяч рублей отдельным категориям жителей региона для подключения к газовым сетям, подведенным к их участкам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Помимо основной задачи повышения уровня газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы). В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений.
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По данным властей Адыгеи, в пообъектный план-график догазификации включено уже 6649 объектов, в том числе 6634 домовладения в 163 населённых пунктах. Кроме того, запланировано подведение природного газа к границам 15 дачных товариществ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.
"Глава Адыгеи (Мурат Кумпилов – ред.) поручил всем заинтересованным ведомствам активизировать работу и взаимодействие с АО "Газпром газораспределение Майкоп", чтобы существенно сократить время согласовательных процедур", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что прием документов осуществляется в штатном режиме во всех офисах МФЦ республики.
"Также по заданию Мурата Кумпилова в республике реализуются меры по оказанию социальной поддержки в рамках догазификации региона. В частности, со следующего года за счет республиканского бюджета отдельные категории граждан смогут получить единовременную выплату в размере более 60 тысяч рублей на приобретение внутридомового газового оборудования и подключение к сетям газораспределения внутри границ участка. С гражданами, которые имеют статус "малоимущие", будут заключаться социальные контракты", - добавляется в релизе.