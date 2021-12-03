https://ria.ru/20211203/gaz-1761962069.html

Власти Адыгеи помогут отдельным категориям жителей подключить газ

Власти Адыгеи помогут отдельным категориям жителей подключить газ - РИА Новости, 03.12.2021

Власти Адыгеи помогут отдельным категориям жителей подключить газ

Власти Адыгеи выделят по 60 тысяч рублей отдельным категориям жителей региона для подключения к газовым сетям, подведенным к их участкам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:21

2021-12-03T10:21

2021-12-03T10:21

республика адыгея

республика адыгея

владимир путин

газпром

мурат кумпилов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154913/49/1549134969_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_8d95f0843640a228b8d0714d19fb3667.jpg

КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Власти Адыгеи выделят по 60 тысяч рублей отдельным категориям жителей региона для подключения к газовым сетям, подведенным к их участкам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Правительство в мае утвердило дорожную карту внедрения социально ориентированной системы газификации. Помимо основной задачи повышения уровня газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы). В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков домовладений.По данным властей Адыгеи, в пообъектный план-график догазификации включено уже 6649 объектов, в том числе 6634 домовладения в 163 населённых пунктах. Кроме того, запланировано подведение природного газа к границам 15 дачных товариществ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов."Глава Адыгеи (Мурат Кумпилов – ред.) поручил всем заинтересованным ведомствам активизировать работу и взаимодействие с АО "Газпром газораспределение Майкоп", чтобы существенно сократить время согласовательных процедур", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что прием документов осуществляется в штатном режиме во всех офисах МФЦ республики."Также по заданию Мурата Кумпилова в республике реализуются меры по оказанию социальной поддержки в рамках догазификации региона. В частности, со следующего года за счет республиканского бюджета отдельные категории граждан смогут получить единовременную выплату в размере более 60 тысяч рублей на приобретение внутридомового газового оборудования и подключение к сетям газораспределения внутри границ участка. С гражданами, которые имеют статус "малоимущие", будут заключаться социальные контракты", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20211124/adygeya-1760582548.html

https://ria.ru/20211118/natsproekt-1759721737.html

республика адыгея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика адыгея, владимир путин, газпром, мурат кумпилов, россия