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И он отвечает за безопасность?! Глава Пентагона крупно просчитался
Французы заговорили о ядерной войне после промаха главы Пентагона - РИА Новости, 03.12.2021
И он отвечает за безопасность?! Глава Пентагона крупно просчитался
Читателей Le Figaro возмутила оговорка главы Пентагона Ллойда Остина, который назвал Россию Советским Союзом. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:16
2021-12-03T21:54
в мире
украина
сша
франция
министерство обороны сша
ллойд остин
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутила оговорка главы Пентагона Ллойда Остина, который назвал Россию Советским Союзом.Отвечая на вопрос журналистов о ситуации на российско-украинской границе, министр заявил, что Америка прикладывает все усилия, чтобы не допустить нападения Советского Союза на Украину.Некоторых французов испугал тот факт, что люди, отвечающие за безопасность крупной державы, могут допустить такой промах."Я бы побоялся доверять ядерную кнопку таким людям!" — выразил свои опасения один из пользователей."Самое серьезное — что этот министр, похоже, не знает, что Украина была частью СССР", — написал другой в ответ."Будем надеяться, его предупредили о том, что Австро-Венгерская империя больше не существует", — пошутил еще один комментатор.При этом многие читатели вспомнили и прошлые географические казусы американской власти."Мы и так знали, что американцы необразованные. Они путают Чехию с Чечней, они не знают, где находится Ирак", — добавил один из пользователей сайта Le Figaro."Если американец знает, где находится иностранное государство, то он обязательно ошибется в его названии", — сыронизировал другой."Уровень культуры этих американских "лидеров" и "чиновников" по-прежнему ужасает!" — заключили в комментариях.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО вблизи границ.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне отметил, что Украина только партнер альянса, но не его член, то есть она может рассчитывать на всестороннюю поддержку без гарантий безопасности и коллективной обороны в случае угрозы.Украина в декабре 2014 года законодательно отказалась от внеблокового статуса. В феврале 2019 года Рада изменила Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. По уставу Североатлантического альянса, к нему не может присоединиться государство с нерешенными территориальными, этническими или политическими конфликтами.
https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761740962.html
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в мире, украина, сша, франция, министерство обороны сша, ллойд остин, россия
19:16 03.12.2021 (обновлено: 21:54 03.12.2021)
 
Французы заговорили о ядерной войне после промаха главы Пентагона

Читателей Le Figaro возмутила оговорка главы Пентагона Остина, спутавшего Россию с СССР

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутила оговорка главы Пентагона Ллойда Остина, который назвал Россию Советским Союзом.
Отвечая на вопрос журналистов о ситуации на российско-украинской границе, министр заявил, что Америка прикладывает все усилия, чтобы не допустить нападения Советского Союза на Украину.
Некоторых французов испугал тот факт, что люди, отвечающие за безопасность крупной державы, могут допустить такой промах.
"Я бы побоялся доверять ядерную кнопку таким людям!" — выразил свои опасения один из пользователей.
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"Самое серьезное — что этот министр, похоже, не знает, что Украина была частью СССР", — написал другой в ответ.
"Будем надеяться, его предупредили о том, что Австро-Венгерская империя больше не существует", — пошутил еще один комментатор.
При этом многие читатели вспомнили и прошлые географические казусы американской власти.
"Мы и так знали, что американцы необразованные. Они путают Чехию с Чечней, они не знают, где находится Ирак", — добавил один из пользователей сайта Le Figaro.
"Если американец знает, где находится иностранное государство, то он обязательно ошибется в его названии", — сыронизировал другой.
"Уровень культуры этих американских "лидеров" и "чиновников" по-прежнему ужасает!" — заключили в комментариях.
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Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО вблизи границ.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне отметил, что Украина только партнер альянса, но не его член, то есть она может рассчитывать на всестороннюю поддержку без гарантий безопасности и коллективной обороны в случае угрозы.
Украина в декабре 2014 года законодательно отказалась от внеблокового статуса. В феврале 2019 года Рада изменила Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. По уставу Североатлантического альянса, к нему не может присоединиться государство с нерешенными территориальными, этническими или политическими конфликтами.
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