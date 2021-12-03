https://ria.ru/20211203/finansirovanie-1761980198.html

Первые 1000 предпринимателей получили быстрое финансирование в МСП Банке

Первые 1000 предпринимателей получили быстрое финансирование в МСП Банке - РИА Новости, 03.12.2021

Первые 1000 предпринимателей получили быстрое финансирование в МСП Банке

Первые 1000 предпринимателей получили в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП, финансирование на общую сумму 6,2 миллиарда рублей по кредитному продукту... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T11:38

2021-12-03T11:38

2021-12-03T11:38

экономика

мсп банк

корпорация мсп

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первые 1000 предпринимателей получили в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП, финансирование на общую сумму 6,2 миллиарда рублей по кредитному продукту "Экспресс-поддержка", сообщает пресс-служба банка.Новый инструмент поддержки был запущен в сентябре 2021 года. "Экспресс-поддержку" можно оформить полностью онлайн без посещения банка из любой точки России.Как отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, одним из запросов, который был сформулирован в рамках диалога с предпринимателями, стал доступ к быстрому финансированию – для пополнения и увеличения оборотных средств, развития новых направлений, реализации инвестиционных проектов.Например, в первую тысячу субъектов МСП, получивших быстрые кредиты, вошла тюменская компания "Аркадия", осуществляющая грузовые и пассажирские перевозки. Другая компания "Стоп-Т" получила экспресс-кредит на строительство термального курорта "Тортуга" в центре Челябинска.При этом, по данным банка, средний возраст бизнеса, которому предоставляются кредиты, варьируется в диапазоне 12-36 месяцев с даты регистрации.Среди основных видов деятельности заемщиков: оптовая торговля (18%), строительство зданий (10%), розничная торговля (9%), транспортные услуги (5%), строительные работы (5%), организация питания (4%), архитектура и проектирование (4%), торговля транспортом (3%), складское хозяйство (3%), строительство инженерных сооружений (3%), операции с недвижимостью (3%).В топ-10 основных регионов, предприниматели из которых привлекли экспресс-финансирование, вошли Москва, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Самарская область, Пермский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Удмуртская Республика, Республика Татарстан и Забайкальский край.МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам. Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.

https://ria.ru/20211201/bank-1761647537.html

https://ria.ru/20211122/podderzhka-1760161910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, мсп банк, корпорация мсп