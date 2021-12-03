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Религия
https://ria.ru/20211203/evreyskie-1762043200.html
Еврейские общины могут участвовать в проведении Дня памяти Холокоста
Еврейские общины могут участвовать в проведении Дня памяти Холокоста - РИА Новости, 03.12.2021
Еврейские общины могут участвовать в проведении Дня памяти Холокоста
Еврейские общины России готовы принимать участие в проведении Дня памяти жертв Холокоста в школах 27 января, рассказал РИА Новости президент Федерации еврейских РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:03
2021-12-03T16:03
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еврейские общины России готовы принимать участие в проведении Дня памяти жертв Холокоста в школах 27 января, рассказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) Александр Брод направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором он заявил о необходимости вернуть дату Международного дня памяти жертв Холокоста не только в календарь образовательных событий, но и в календарный план воспитательной работы, утверждаемый министерством на 2021/2022 учебный год, поскольку это "будет иметь большое гуманистическое, воспитательное и просветительское значение". Пресс-служба Минпросвещения позднее сообщила РИА Новости, что российские школьники на уроках истории продолжают изучать события Великой Отечественной войны, в том числе нацистскую политику геноцида и холокоста."Безусловно, для нас важно, чтобы День памяти жертв Холокоста прошел в российских школах, и еврейские общины России готовы принимать непосредственное участие в его проведении", - сказал раввин.Борода отметил, что календарь образовательных событий создан "согласно логике многонациональной страны, где, в первую очередь, важно построить воспитательный процесс вокруг объединяющих нас всех ценностей и общенациональных принципов". В календарь внесены даты, фокусирующие внимание на развитии дружбы между представителями разных народов и культур – Международный день толерантности и Международный день коренных народов."Международный День памяти жертв Холокоста связан не только с историей геноцида еврейского народа, но с важнейшим событием — спасением узников концлагерей советскими войсками. Следовательно, этот день призван увековечить и воинскую славу Красной армии, указать на ее ключевую роль в освобождении Европы и завершении самой страшной войны за всю историю человечества. Эта дата объединяет память о миллионах разных людей, о разных народах и об их общем подвиге", - отметил раввин.Ежегодная неделя памяти жертв Холокоста приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста – 27 января. Термин холокост (Holocaust) обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годах. Вследствие холокоста погибло около 6 миллионов евреев. Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января по инициативе Генассамблеи ООН с 2005 года. Дата приурочена к историческому событию - 27 января 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим), который стал одним из главных символов холокоста.
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оон, европа, генеральная ассамблея оон, освенцим, россия, религия
16:03 03.12.2021
 

Еврейские общины могут участвовать в проведении Дня памяти Холокоста

© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еврейские общины России готовы принимать участие в проведении Дня памяти жертв Холокоста в школах 27 января, рассказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) Александр Брод направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором он заявил о необходимости вернуть дату Международного дня памяти жертв Холокоста не только в календарь образовательных событий, но и в календарный план воспитательной работы, утверждаемый министерством на 2021/2022 учебный год, поскольку это "будет иметь большое гуманистическое, воспитательное и просветительское значение". Пресс-служба Минпросвещения позднее сообщила РИА Новости, что российские школьники на уроках истории продолжают изучать события Великой Отечественной войны, в том числе нацистскую политику геноцида и холокоста.
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"Безусловно, для нас важно, чтобы День памяти жертв Холокоста прошел в российских школах, и еврейские общины России готовы принимать непосредственное участие в его проведении", - сказал раввин.
Борода отметил, что календарь образовательных событий создан "согласно логике многонациональной страны, где, в первую очередь, важно построить воспитательный процесс вокруг объединяющих нас всех ценностей и общенациональных принципов". В календарь внесены даты, фокусирующие внимание на развитии дружбы между представителями разных народов и культур – Международный день толерантности и Международный день коренных народов.
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"Международный День памяти жертв Холокоста связан не только с историей геноцида еврейского народа, но с важнейшим событием — спасением узников концлагерей советскими войсками. Следовательно, этот день призван увековечить и воинскую славу Красной армии, указать на ее ключевую роль в освобождении Европы и завершении самой страшной войны за всю историю человечества. Эта дата объединяет память о миллионах разных людей, о разных народах и об их общем подвиге", - отметил раввин.
Ежегодная неделя памяти жертв Холокоста приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста – 27 января. Термин холокост (Holocaust) обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годах. Вследствие холокоста погибло около 6 миллионов евреев. Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января по инициативе Генассамблеи ООН с 2005 года. Дата приурочена к историческому событию - 27 января 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим), который стал одним из главных символов холокоста.
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