https://ria.ru/20211203/energetika-1762096684.html

Путин и Эрдоган обсудили вопросы энергетики

Путин и Эрдоган обсудили вопросы энергетики - РИА Новости, 03.12.2021

Путин и Эрдоган обсудили вопросы энергетики

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсудил энергетику, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T19:09

2021-12-03T19:09

2021-12-03T19:34

россия

в мире

энергетика

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владимир путин

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсудил энергетику, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор глав государств."Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая практические аспекты кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства. Условлено дать указание соответствующим ведомствам активно заняться подготовкой очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно было бы провести в начале следующего года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211116/gaz-1759261606.html

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россия, в мире, энергетика, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин