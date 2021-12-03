https://ria.ru/20211203/energetika-1762096684.html
Путин и Эрдоган обсудили вопросы энергетики
Путин и Эрдоган обсудили вопросы энергетики - РИА Новости, 03.12.2021
Путин и Эрдоган обсудили вопросы энергетики
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсудил энергетику, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:09
2021-12-03T19:09
2021-12-03T19:34
россия
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энергетика
реджеп тайип эрдоган
турция
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсудил энергетику, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор глав государств."Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая практические аспекты кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства. Условлено дать указание соответствующим ведомствам активно заняться подготовкой очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно было бы провести в начале следующего года", - говорится в сообщении.
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россия, в мире, энергетика, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин
19:09 03.12.2021 (обновлено: 19:34 03.12.2021)
Путин и Эрдоган обсудили вопросы энергетики
Путин в разговоре с президентом Турции Эрдоганом обсудил вопросы энергетики