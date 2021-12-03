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Создатели "Елки в Крокусе" представили интерактивное онлайн-шоу
Создатели "Елки в Крокусе" представили интерактивное онлайн-шоу - РИА Новости, 03.12.2021
Создатели "Елки в Крокусе" представили интерактивное онлайн-шоу
Создатели "Елки в Крокусе" представили интерактивное онлайн-шоу для всей семьи. Теперь завораживающий мир "Ёлки в Крокусе" станет доступен и тем, кто... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T14:50
2021-12-03T14:50
пресс-релизы
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МОСКВА, 3 дек - INSIDE PROMOTION. Создатели "Елки в Крокусе" представили интерактивное онлайн-шоу для всей семьи. Теперь завораживающий мир "Ёлки в Крокусе" станет доступен и тем, кто предпочитает домашний уют массовым развлечениям или живёт слишком далеко от Москвы. Не выходя из дома малыши и их родители смогут отправиться в интерактивное приключение "Пять чудес Деда Мороза" и погрузиться в волшебную атмосферу беспрецедентного шоу с многомиллионным бюджетом. Онлайн-ёлка совместила в себе 5 жанров: кино, интерактив, компьютерную игру, театральную постановку и персонализированный контент.Каждое шоу создаётся в режиме реального времени только для ребёнка, который его смотрит: Дед Мороз и Снегурочка обратятся к маленькому зрителю по имени, город, в котором живёт ребёнок, появится в кадре, а Дед Мороз прокомментирует фотографии ребёнка, получит и похвалит его послание.Детям предстоит спасти подарки для малышей всего мира, похищенные Снежной королевой в исполнении заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой. Для этого малыши пройдут вместе со Снегурочкой и её верными помощниками через три сказочных королевства, присоединятся к ярким и красочным квестам, решат загадки и головоломки и пройдут четыре компьютерные игры. Праздник будет спасен, если ребенок преодолеет хитрые козни Снежной королевы и ее приспешников - человеческих недостатков: Злобы, Жадности и Зависти. Сказка поможет ребенку понять, почему эти пороки опасны, и справиться с ними при помощи любви и дружбы. В финале ребенок расколдует зачарованного тролля и получит похвалу от Деда Мороза. Качественная компьютерная графика и невероятные спецэффекты не дадут малышу оторваться от экрана и запомнятся надолго. Билеты уже в продаже по ссылке: https://www.7-raduga.ru/online-show/Прямо сейчас на сайте организатора можно бесплатно посмотреть демоверсию шоу – короткую сказку, в которой ребёнок сможет пройти одну игру и услышать, как Дед Мороз обратится к нему по имени. Закадровым голосом демоверсии стал народный артист России Сергей Безруков.Билет на онлайн-шоу достанется всем посетителям Ёлки в Крокусе совершенно бесплатно! Долгожданное событие пройдет с соблюдением всех мер безопасности в формате COVID FREE в одном из крупнейших концертных залов столицы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года. Восхитительные трюки, завораживающие иллюзии, зрелищные акробатические и танцевальные номера шоу "Тайна Вселенной Деда Мороза" запомнятся надолго, а интерактивное онлайн-приключение поможет продлить ощущение сказки и продолжить путешествие по волшебной вселенной праздника со знакомыми персонажами. Уже под мерцание домашней ёлки малыш увидит прямое продолжение сказки, которая происходила на сцене. Ребенок сможет погрузиться в приключения в мире Деда Мороза, узнать в героях интерактивной сказки тех персонажей, с которыми недавно познакомился в Крокусе, и сам станет главным участником захватывающей новогодней истории.Ежегодное новогоднее шоу в Крокусе давно заслужило репутацию самой масштабной и невероятной детской ёлки страны. Это звание неизменно подтверждают звездные гости, выбирающие для своей семьи наиболее яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных ёлок. Шоу 2021 года обещает быть беспрецедентным и долгожданным, ведь только здесь на сцене оживут абсолютно новые, оригинальные, не имеющие аналогов в мире авторские сюжеты. Их уже 20 лет разрабатывает выдающийся режиссер-сказочник Владислав Дружинин. Он мастерски создает волшебные постановки для детей, эффектно и красочно рассказывая о главных человеческих ценностях.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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353
60
353
60
пресс-релизы
14:50 03.12.2021
 

Создатели "Елки в Крокусе" представили интерактивное онлайн-шоу

© Фото : Продюсерский центр "Седьмая Радуга"Представление на шоу "Елка в Крокусе"
Представление на шоу Елка в Крокусе - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Фото : Продюсерский центр "Седьмая Радуга"
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МОСКВА, 3 дек - INSIDE PROMOTION. Создатели "Елки в Крокусе" представили интерактивное онлайн-шоу для всей семьи. Теперь завораживающий мир "Ёлки в Крокусе" станет доступен и тем, кто предпочитает домашний уют массовым развлечениям или живёт слишком далеко от Москвы. Не выходя из дома малыши и их родители смогут отправиться в интерактивное приключение "Пять чудес Деда Мороза" и погрузиться в волшебную атмосферу беспрецедентного шоу с многомиллионным бюджетом. Онлайн-ёлка совместила в себе 5 жанров: кино, интерактив, компьютерную игру, театральную постановку и персонализированный контент.
Каждое шоу создаётся в режиме реального времени только для ребёнка, который его смотрит: Дед Мороз и Снегурочка обратятся к маленькому зрителю по имени, город, в котором живёт ребёнок, появится в кадре, а Дед Мороз прокомментирует фотографии ребёнка, получит и похвалит его послание.
Детям предстоит спасти подарки для малышей всего мира, похищенные Снежной королевой в исполнении заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой. Для этого малыши пройдут вместе со Снегурочкой и её верными помощниками через три сказочных королевства, присоединятся к ярким и красочным квестам, решат загадки и головоломки и пройдут четыре компьютерные игры. Праздник будет спасен, если ребенок преодолеет хитрые козни Снежной королевы и ее приспешников - человеческих недостатков: Злобы, Жадности и Зависти. Сказка поможет ребенку понять, почему эти пороки опасны, и справиться с ними при помощи любви и дружбы. В финале ребенок расколдует зачарованного тролля и получит похвалу от Деда Мороза. Качественная компьютерная графика и невероятные спецэффекты не дадут малышу оторваться от экрана и запомнятся надолго. Билеты уже в продаже по ссылке: https://www.7-raduga.ru/online-show/
Прямо сейчас на сайте организатора можно бесплатно посмотреть демоверсию шоу – короткую сказку, в которой ребёнок сможет пройти одну игру и услышать, как Дед Мороз обратится к нему по имени. Закадровым голосом демоверсии стал народный артист России Сергей Безруков.
Билет на онлайн-шоу достанется всем посетителям Ёлки в Крокусе совершенно бесплатно! Долгожданное событие пройдет с соблюдением всех мер безопасности в формате COVID FREE в одном из крупнейших концертных залов столицы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года. Восхитительные трюки, завораживающие иллюзии, зрелищные акробатические и танцевальные номера шоу "Тайна Вселенной Деда Мороза" запомнятся надолго, а интерактивное онлайн-приключение поможет продлить ощущение сказки и продолжить путешествие по волшебной вселенной праздника со знакомыми персонажами. Уже под мерцание домашней ёлки малыш увидит прямое продолжение сказки, которая происходила на сцене. Ребенок сможет погрузиться в приключения в мире Деда Мороза, узнать в героях интерактивной сказки тех персонажей, с которыми недавно познакомился в Крокусе, и сам станет главным участником захватывающей новогодней истории.
Ежегодное новогоднее шоу в Крокусе давно заслужило репутацию самой масштабной и невероятной детской ёлки страны. Это звание неизменно подтверждают звездные гости, выбирающие для своей семьи наиболее яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных ёлок. Шоу 2021 года обещает быть беспрецедентным и долгожданным, ведь только здесь на сцене оживут абсолютно новые, оригинальные, не имеющие аналогов в мире авторские сюжеты. Их уже 20 лет разрабатывает выдающийся режиссер-сказочник Владислав Дружинин. Он мастерски создает волшебные постановки для детей, эффектно и красочно рассказывая о главных человеческих ценностях.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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