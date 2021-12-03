РЭО рекомендовал отказаться от пластиковой упаковки для овощей и фруктов
РЭО рекомендовал торговым сетям отказаться от пластиковой упаковки для овощей и фруктов
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) подготовил методические рекомендации для торговых сетей: специалисты советуют отказаться от пластиковой упаковки для сезонных овощей и фруктов, а также не использовать упаковку из нескольких компонентов.
"В нашей методике подробно описано, на какую более экологичную упаковку стоит перейти. Например, гражданам не стоит покупать овощи и фрукты в отдельных упаковках, лучше брать с собой мешочки для них, а магазинам следует перейти на мономатериалы, для каких-то товаров использовать дозаторы и многоразовую тару", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.
Торговым сетям рекомендуется отказаться от пластиковой упаковки при продаже сезонных овощей и фруктов, развивать программы стимулирования клиентов к использованию собственной многоразовой тары и упаковки, в том числе ланч-боксов, термосов, многоразовых кружек.
"Предпочтение должно отдаваться использованию мономатериалов, подлежащих утилизации с использованием технологий, имеющих практическое применение на территории Российской Федерации", - говорится в документе.
В РЭО напомнили, что в России в год образуется около 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, из которых до 50% - упаковка.
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