https://ria.ru/20211203/ekologiya-1762022645.html

РЭО рекомендовал отказаться от пластиковой упаковки для овощей и фруктов

РЭО рекомендовал отказаться от пластиковой упаковки для овощей и фруктов - РИА Новости, 03.12.2021

РЭО рекомендовал отказаться от пластиковой упаковки для овощей и фруктов

Российский экологический оператор (РЭО) подготовил методические рекомендации для торговых сетей: специалисты советуют отказаться от пластиковой упаковки для... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T14:47

2021-12-03T14:47

2021-12-03T14:47

российский экологический оператор

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760627469_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_42f57e658dd446b0111d46267666c068.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российский экологический оператор (РЭО) подготовил методические рекомендации для торговых сетей: специалисты советуют отказаться от пластиковой упаковки для сезонных овощей и фруктов, а также не использовать упаковку из нескольких компонентов.Торговым сетям рекомендуется отказаться от пластиковой упаковки при продаже сезонных овощей и фруктов, развивать программы стимулирования клиентов к использованию собственной многоразовой тары и упаковки, в том числе ланч-боксов, термосов, многоразовых кружек."Предпочтение должно отдаваться использованию мономатериалов, подлежащих утилизации с использованием технологий, имеющих практическое применение на территории Российской Федерации", - говорится в документе.В РЭО напомнили, что в России в год образуется около 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, из которых до 50% - упаковка.

https://ria.ru/20210926/musor-1751851181.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экологический оператор, россия