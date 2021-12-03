https://ria.ru/20211203/dtp-1761969457.html

Сбивший кадета в Красноярске водитель заявил, что принял его за дерево

Сбивший кадета в Красноярске водитель заявил, что принял его за дерево - РИА Новости, 03.12.2021

Сбивший кадета в Красноярске водитель заявил, что принял его за дерево

Мужчина, сбивший учащегося кадетского корпуса в Красноярске, рассказал на допросе в полиции, что думал, будто наехал на дерево. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:57

2021-12-03T10:57

2021-12-03T12:53

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 3 дек - РИА Новости. Мужчина, сбивший учащегося кадетского корпуса в Красноярске, рассказал на допросе в полиции, что думал, будто наехал на дерево.Видео с допросом подозреваемого распространила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. В ролике также есть кадры с камер городского наблюдения, где видно, как автомобиль подозреваемого движется по дороге в темное время суток без включенных фар. Самого момента наезда на кадрах нет.Ранее региональный главк СК сообщил, что 1 декабря учащийся кадетского корпуса возвращался с занятий домой в Красноярске и при пересечении проезжей части его сбил легковой автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия. Добавляется, что пострадавший получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Личность водителя установлена, он задержан. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП."Оказывается, я наезд совершил. Я думал, что дерево. Оказывается, человек", - рассказал мужчина. Отвечая на вопрос полицейского, мужчина ответил, что он выходил из машины, однако никого не увидел.

https://ria.ru/20210606/dtp-1735846001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я думал, что дерево" – допрос сбившего кадета водителя "Оказывается, я наезд совершил. Я думал, что дерево. Оказывается, человек" - в Красноярске нашли и задержали водителя, который 1 декабря сбил возвращавшегося с занятий кадета. За делом следит Бастрыкин. 2021-12-03T10:57 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), авто, россия