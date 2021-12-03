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Сбивший кадета в Красноярске водитель заявил, что принял его за дерево
Сбивший кадета в Красноярске водитель заявил, что принял его за дерево - РИА Новости, 03.12.2021
Сбивший кадета в Красноярске водитель заявил, что принял его за дерево
Мужчина, сбивший учащегося кадетского корпуса в Красноярске, рассказал на допросе в полиции, что думал, будто наехал на дерево. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:57
2021-12-03T12:53
происшествия
красноярск
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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россия
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КРАСНОЯРСК, 3 дек - РИА Новости. Мужчина, сбивший учащегося кадетского корпуса в Красноярске, рассказал на допросе в полиции, что думал, будто наехал на дерево.Видео с допросом подозреваемого распространила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. В ролике также есть кадры с камер городского наблюдения, где видно, как автомобиль подозреваемого движется по дороге в темное время суток без включенных фар. Самого момента наезда на кадрах нет.Ранее региональный главк СК сообщил, что 1 декабря учащийся кадетского корпуса возвращался с занятий домой в Красноярске и при пересечении проезжей части его сбил легковой автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия. Добавляется, что пострадавший получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Личность водителя установлена, он задержан. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП."Оказывается, я наезд совершил. Я думал, что дерево. Оказывается, человек", - рассказал мужчина. Отвечая на вопрос полицейского, мужчина ответил, что он выходил из машины, однако никого не увидел.
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"Я думал, что дерево" – допрос сбившего кадета водителя
"Оказывается, я наезд совершил. Я думал, что дерево. Оказывается, человек" - в Красноярске нашли и задержали водителя, который 1 декабря сбил возвращавшегося с занятий кадета. За делом следит Бастрыкин.
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происшествия, красноярск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), авто, россия
10:57 03.12.2021 (обновлено: 12:53 03.12.2021)
 
Сбивший кадета в Красноярске водитель заявил, что принял его за дерево

Житель Красноярска, сбивший кадета, подумал, что наехал на дерево

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 дек - РИА Новости. Мужчина, сбивший учащегося кадетского корпуса в Красноярске, рассказал на допросе в полиции, что думал, будто наехал на дерево.
Видео с допросом подозреваемого распространила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. В ролике также есть кадры с камер городского наблюдения, где видно, как автомобиль подозреваемого движется по дороге в темное время суток без включенных фар. Самого момента наезда на кадрах нет.
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Сбивший двух человек в ХМАО водитель брал покататься чужую машину
Ранее региональный главк СК сообщил, что 1 декабря учащийся кадетского корпуса возвращался с занятий домой в Красноярске и при пересечении проезжей части его сбил легковой автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия. Добавляется, что пострадавший получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Личность водителя установлена, он задержан. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП.
"Оказывается, я наезд совершил. Я думал, что дерево. Оказывается, человек", - рассказал мужчина. Отвечая на вопрос полицейского, мужчина ответил, что он выходил из машины, однако никого не увидел.
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)АвтоРоссия
 
 
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