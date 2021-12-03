https://ria.ru/20211203/dorogi-1762029530.html
В Липецкой области в рамках нацпроекта отремонтировали дороги к туробъектам
В Липецкой области в рамках нацпроекта отремонтировали дороги к туробъектам - РИА Новости, 03.12.2021
В Липецкой области в рамках нацпроекта отремонтировали дороги к туробъектам
В Липецкой области после масштабного ремонта сданы несколько участков автодороги Стебаево - Задонск - Долгоруково, соединяющей крупный духовный и туристический... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:23
2021-12-03T15:23
2021-12-03T15:23
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023236_0:230:3230:2048_1920x0_80_0_0_30043345ac296dcbeaa1de472e7ffbec.jpg
ЛИПЕЦК, 3 дек – РИА Новости. В Липецкой области после масштабного ремонта сданы несколько участков автодороги Стебаево - Задонск - Долгоруково, соединяющей крупный духовный и туристический центр с трассой М-4 "Дон", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, в ближайшее время откроют для движения всю дорогу, общая протяженность которой составит двадцать километров. Она соединит федеральную автомагистраль М-4 "Дон" с крупным духовным и туристическим центром области городом Задонском и близлежащими селами, где расположены православные храмы и монастыри, а также другие культурные памятники. В частности, в селе Репец, через которое пролегает новая дорога, готовится к реставрации усадьба отставного капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Иосифа Ивановича Кожина. Комплекс XVIII века состоит из барского дома, пруда, большого парка и остатков редкой красоты Покровского храма 1767 года постройки.Ремонтные работы трассы Стебаево-Задонск-Долгоруково велись в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Подрядчик уложился в сроки и выполнил в полном объёме все предусмотренные проектом работы: восстановил кромку проезжей части, снял старое покрытие и уложил два слоя нового асфальтобетона, укрепил щебнем обочины, обустроил съезды и две автобусных остановки, отремонтировал четыре водопропускных трубы, заменил знаки и нанёс разметку.Он уточнил, что финансирование дорожной деятельности в регионе превысило отметку в 10 миллиардов рублей. Из них средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" - 4,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211202/proizvodstvo-1761786792.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578023236_237:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_5332cfc7ebdd3be1033ac31445f7474b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 3 дек – РИА Новости.
В Липецкой области
после масштабного ремонта сданы несколько участков автодороги Стебаево - Задонск - Долгоруково, соединяющей крупный духовный и туристический центр с трассой М-4 "Дон", сообщил губернатор Игорь Артамонов
.
По словам главы региона, в ближайшее время откроют для движения всю дорогу, общая протяженность которой составит двадцать километров. Она соединит федеральную автомагистраль М-4 "Дон" с крупным духовным и туристическим центром области городом Задонском и близлежащими селами, где расположены православные храмы и монастыри, а также другие культурные памятники. В частности, в селе Репец, через которое пролегает новая дорога, готовится к реставрации усадьба отставного капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Иосифа Ивановича Кожина. Комплекс XVIII века состоит из барского дома, пруда, большого парка и остатков редкой красоты Покровского храма 1767 года постройки.
Ремонтные работы трассы Стебаево-Задонск-Долгоруково велись в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Подрядчик уложился в сроки и выполнил в полном объёме все предусмотренные проектом работы: восстановил кромку проезжей части, снял старое покрытие и уложил два слоя нового асфальтобетона, укрепил щебнем обочины, обустроил съезды и две автобусных остановки, отремонтировал четыре водопропускных трубы, заменил знаки и нанёс разметку.
"Восстановленная дорога - лишь малая часть большой работы, которая проведена в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В общей сложности, в этом году в Липецкой области в порядок будет приведено 600 км автодорог" - отметил Артамонов.
Он уточнил, что финансирование дорожной деятельности в регионе превысило отметку в 10 миллиардов рублей. Из них средства национального проекта "Безопасные качественные дороги" - 4,3 миллиарда рублей.