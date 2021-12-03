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Телефоны 11 американских дипломатов взломали, сообщили СМИ
Телефоны 11 американских дипломатов взломали, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.12.2021
Телефоны 11 американских дипломатов взломали, сообщили СМИ
Компания Apple предупредила 11 американских дипломатов о том, что их телефоны iPhone были взломаны с применением шпионского программного обеспечения израильской РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:41
2021-12-03T21:41
в мире
израиль
сша
apple
apple iphone
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Компания Apple предупредила 11 американских дипломатов о том, что их телефоны iPhone были взломаны с применением шпионского программного обеспечения израильской фирмы NSO Group, сообщила газета Washington Post.Apple в прошлом месяце обратилась в суд, добиваясь постоянного судебного запрета на использование NSO Group любых ее "программных продуктов, услуг и устройств"."Apple предупредила 11 американских дипломатов о том, что их айфоны были взломаны за последние месяцы с помощью шпионского программного обеспечения от NSO Group - базирующейся в Израиле компании, которая помогает правительственным клиентам в десятках стран тайно похищать файлы, прослушивать разговоры и отслеживать перемещения их целей", - сообщило издание со ссылкой на "людей, знакомых с оповещением".Washington Post цитирует заявление NSO Group, которая сообщила, что приостановила аккаунты неназванных клиентов из-за сообщений о взломах телефонов дипломатов США. Компания долго утверждала, что ее программа Pegasus бессильна перед телефонами с американскими номерами, пишет издание."Неизвестно, находились ли дипломаты, оповещенные о вторжении, в иностранных государствах или в Соединенных Штатах", - сказано в публикации.
https://ria.ru/20211014/posolstvo-1754632414.html
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в мире, израиль, сша, apple, apple iphone
21:41 03.12.2021
 
Телефоны 11 американских дипломатов взломали, сообщили СМИ

WP: Apple оповестила дипломатов США о взломе их телефонов израильским шпионским ПО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтарт продаж iPhone 13
Старт продаж iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Компания Apple предупредила 11 американских дипломатов о том, что их телефоны iPhone были взломаны с применением шпионского программного обеспечения израильской фирмы NSO Group, сообщила газета Washington Post.
Apple в прошлом месяце обратилась в суд, добиваясь постоянного судебного запрета на использование NSO Group любых ее "программных продуктов, услуг и устройств".
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"Apple предупредила 11 американских дипломатов о том, что их айфоны были взломаны за последние месяцы с помощью шпионского программного обеспечения от NSO Group - базирующейся в Израиле компании, которая помогает правительственным клиентам в десятках стран тайно похищать файлы, прослушивать разговоры и отслеживать перемещения их целей", - сообщило издание со ссылкой на "людей, знакомых с оповещением".
Washington Post цитирует заявление NSO Group, которая сообщила, что приостановила аккаунты неназванных клиентов из-за сообщений о взломах телефонов дипломатов США. Компания долго утверждала, что ее программа Pegasus бессильна перед телефонами с американскими номерами, пишет издание.
"Неизвестно, находились ли дипломаты, оповещенные о вторжении, в иностранных государствах или в Соединенных Штатах", - сказано в публикации.
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