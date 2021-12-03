https://ria.ru/20211203/diplomaty-1761990762.html

Минск не планирует "вышвыривать" западных дипломатов, заявил Лукашенко

Минск не планирует "вышвыривать" западных дипломатов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.12.2021

Минск не планирует "вышвыривать" западных дипломатов, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует "вышвыривать" западных дипломатов в ответ на санкции. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T12:29

2021-12-03T12:29

2021-12-03T12:48

в мире

сша

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

санкции

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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует "вышвыривать" западных дипломатов в ответ на санкции."Мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут", - приводит агентство Sputnik Беларусь слова главы государства.Лукашенко добавил, что никого из западных дипломатов не будут "вышвыривать". "Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права. Поэтому вы меня услышьте - те, кто чемоданы пакует: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно", - отметил белорусский лидер.В четверг ЕС обнародовал очередной пятый по счету пакет персональных санкций по Белоруссии. В него вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20211203/belorussiya-1761982637.html

https://ria.ru/20211203/lukashenko-1761976719.html

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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, санкции